Inter pazza del talento olandese: il colpo perfetto di Ausilio

L’Inter guarda con attenzione al futuro e nel mirino c’è un talento olandese. Ausilio lo segue da vicino da tempo e prepara l’affondo

La linea di Oaktree è stata sin da subito molto chiara. Lavorare sull’Inter del presente, ma anche su quella del futuro portando a Milano i migliori talenti presenti in campo nazionale e internazionale. I primi colpi sono stati messi a segno e nei prossimi mesi i nerazzurri proveranno a definire altri rinforzi per iniziare a dare forma a quella squadra che dovrà dare soddisfazioni ai tifosi quando questo ciclo è finito.

E nel mirino di Ausilio è finito un talento olandese. Il giocatore piace molto al dirigenze nerazzurro e si starebbe ragionando sulla possibilità di portarlo a Milano la prossima stagione. Non è da escludere la possibilità di anticipare il suo arrivo nel capoluogo meneghino già in questo campionato, ma solamente con l’uscita di Frattesi. Il romano, nonostante le voci sulla Juventus, è considerato importante per i nerazzurri e per questo motivo sembra impossibile piazzare un colpo simile nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato Inter: nome nuovo, i dettagli

L’Inter lavora per costruire la squadra del futuro e non guarda solamente ai talenti italiani. Sono diversi i giocatori nel mirino del club nerazzurro e uno potrebbe arrivare direttamente dall’Olanda. Ausilio lo segue da tempo e potrebbe pensare di portare il giocatore a Milano nel 2025. Al momento è solamente una idea, ma non possiamo escludere che il tutto possa trasformarsi in realtà entro pochi mesi.

Nel mirino dell’Inter c’è il talento del Feyenoord Antoni Milambo. Stiamo parlando di un classe 2005 che può ricoprire diversi ruoli a centrocampo e rappresenta sicuramente una occasione importante per i nerazzurri. Sulla carta dovrebbe andare a prendere il posto in caso di una uscita di Frattesi. Il romano attualmente non dovrebbe lasciare il club campione d’Italia e per questo motivo si parla di un approdo a Milano dell’olandese solamente la prossima stagione.

Il rinvio, però, potrebbe fare aumentare il suo prezzo. Stiamo parlando di un giocatore in forte ascesa e una stagione da protagonista potrebbe portare il prezzo di 10 milioni a lievitare oltre che aumentare la concorrenza. Ma l’Inter lo segue da vicino e non è da escludere un tentativo in anticipo per anticipare le altre squadre che sono sul giocatore. Non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi mesi per capire se questa idea si trasformerà in una trattativa reale oppure no.