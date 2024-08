L’Inter fa piazza pulita: Inzaghi ‘caccia’ subito cinque calciatori

È molto attiva l’Inter nel mercato in uscita. Sono cinque i giocatori pronti a lasciare il club nerazzurro nei prossimi giorni. I dettagli

Ultimi giorni di calciomercato e ancora molti esuberi da sistemare in casa Inter. Il lavoro di sfoltimento della rosa da parte di Marotta e Ausilio non è assolutamente finito ed entro il 30 agosto la dirigenza nerazzurra proverà a piazzare almeno cinque giocatori. Uscite che consentiranno di alleggerire il monte ingaggi, ma anche portare nelle casse di Viale della Liberazione dei soldi importanti da reinvestire in entrata.

Secondo le ultime informazioni, sono cinque i giocatori che l’Inter proverà a piazzare in questi ultimi giorni di calciomercato. Per alcuni di loro non sarà semplice trovare una soluzione considerando anche le loro ambizioni. Ma alla fine la voglia di giocare con continuità quasi certamente li porterà ad accettare squadre magari non ideali, ma che consentiranno di avere lo spazio utile a dimostrare le proprie qualità.

Calciomercato Inter: ancora cinque uscite, i nomi

È stato un calciomercato impegnativo per l’Inter in uscita. Sono diversi i giocatori che hanno lasciato Appiano Gentile in questo mese e mezzo, ma non è finita qui. Sono almeno altri cinque con la valigia in mano e in attesa di una sistemazione. Nei prossimi giorni si proverà a trovare la giusta soluzione per consentire a loro di andare a giocare con continuità e al club di mettere ancora più in ordine di conti.

Alleggerire il monte ingaggi è la parola d’ordine e per questo motivo Correa resta in partenza. L’argentino ha detto no all’AEK Atene e aspetta una soluzione in Italia. Il contratto in scadenza nel 2025 non rende semplice il trasferimento, ma nei prossimi giorni potrebbero ritornare in auge le piste Genoa e Lazio. In caso di una nuova esperienza a Roma non è da escludere la possibilità di uno scambio. Rimanendo nel reparto offensivo per Satriano c’è l’ipotesi Betis mentre Salcedo alla fine potrebbe accettare la destinazione del campionato cadetto.

Serie B che resta una possibilità sia per Fontanarosa che per Radu. Sul difensore l’interesse delle squadre di livello del campionato cadetto non manca e presto si potrebbe entrare nel vivo. Capitolo portiere: il Sassuolo nei giorni scorsi aveva mollato la presa, ma ora i neroverdi sono pronti a bussare alle porta del club nerazzurro considerando anche il sondaggio del Palermo per Consigli. Anche in questo caso i prossimi giorni si preannunciano decisivi.