Maxi offerta dall’Arabia Saudita: così Bastoni poteva andare via subito

Alessandro Bastoni in estate poteva lasciare l’Inter. Un club, infatti, era pronto ad affondare il colpo per prendere il centrale nerazzurro

Tra i perni della formazione di Simone Inzaghi c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Il centrale mancino con le sue caratteristiche è assolutamente insostituibile nel modo di giocatore del tecnico piacentino tanto che la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un giocatore che possa consentire all’italiano di rifiatare in una stagione assolutamente impegnativa e con molte partite in programma.

Ma su Bastoni nelle ultime ore c’è un retroscena molto importante. Il giocatore, infatti, in questo calciomercato poteva lasciare l’Inter per iniziare una nuova avventura. Un club che da tempo è sulle tracce del calciatore italiano e poteva presentare una proposta importante per strappare il giocatore alla concorrenza. Alla fine, però, è rimasto alla corte di Inzaghi almeno per questa stagione. Poi la prossima si vedrà.

Calciomercato Inter: Bastoni poteva partire, i dettagli

Alessandro Bastoni è sicuramente uno dei punti di riferimento di questa Inter. Il centrale nerazzurro ha delle caratteristiche importanti per il modo di giocare di Inzaghi. Per questo motivo il tecnico piacentino difficilmente rinuncia al proprio difensore. Ma durante questo calciomercato il calciatore poteva lasciare Milano ed iniziare una nuova avventura lontano dai colori che gli hanno dato tantissime soddisfazioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid era intenzionato a puntare tutto su Alessandro Bastoni in caso di una partenza di Eder Militao. Con i soldi dell’ex Porto, gli spagnoli sarebbero andanti con forza sul centrale italiano su suggerimento di Ancelotti. Alla fine, però, la cessione del brasiliano non si è concretizzata e per questo motivo i Blancos non hanno affondato il colpo sul difensore dell’Inter. Sicuramente una buona notizia per Inzaghi considerando che la cessione del classe 1999 costringeva il tecnico a dover fare a meno di un giocatore fondamentale per il suo modo di scendere in campo.

Ora non è da escludere che nelle prossime stagioni il Real Madrid non decida di fare sul serio per strappare Bastoni all’Inter e alla concorrenza. Naturalmente da parte dei nerazzurri l’intenzione è quella di non privarsi del proprio giocatore, ma davanti ad offerte intorno agli 80 milioni di euro il discorso potrebbe cambiare. Si tratta comunque di tutta un’altra storia. In questo momento Inzaghi può contare sul centrale e la sua presenza consente al tecnico di poter dare continuità al percorso iniziato ormai da qualche anno.