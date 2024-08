Bomba Chiesa-Inter: Di Marzio svela tutto

Federico Chiesa continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Gianluca Di Marzio svela tutta la verità sull’Inter

In questi giorni di calciomercato si proverà a trovare ad una soluzione per Federico Chiesa. Il contratto dell’esterno bianconero è in scadenza nel 2025 e da parte dei bianconeri non c’è nessuna intenzione di rinnovarlo. Ma la Juventus ha compiuto una scelta ancora più forte: metterlo fuori rosa. Una decisione che ha come obiettivo quello di portare il giocatore a cambiare squadra entro il 30 agosto e non a zero la prossima stagione.

In questi giorni si è parlato molto dalla possibilità Inter per Federico Chiesa. La stima di Marotta nei confronti del giocatore non è assolutamente un mistero e i dialoghi sul passaggio a zero vanno avanti ormai da tempo. Ma durante l’ultima puntata di Calciomercato-L’Originale Gianluca Di Marzio ha parlato anche di un passaggio immediato dell’ex Fiorentina alla corte di Simone Inzaghi.

Ore decisive, quindi, per il futuro di Federico Chiesa. La Juventus spinge per una cessione immediata e si sta lavorando per trovare la migliore soluzione per il calciatore. Le ipotesi sono diverse, ma nelle ultime ore una in particolare ha preso piede ed è balzata in pole position.

Calciomercato Inter: novità Chiesa, l’annuncio di Di Marzio

Per Chiesa la strada più probabile è quella estera. E a spiegare il perché è direttamente Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale: “L’Inter ha escluso ogni ipotesi di intervento in quel reparto, il Milan lo ritiene costoso mentre la Roma non sembra avere le condizioni giuste per prenderlo dalla Juventus“. Parole che sembrano confermare come per il figlio d’arte l’ipotesi principale è quella di un addio alla Serie A. E in questi minuti una squadra è balzata in pole position. I contatti sono in corso e non è da escludere una fumata bianca nel giro di poco tempo.

In particolare, per il giocatore della Juventus si è riaperta la pista Barcellona. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, i blaugrana potrebbero puntare su Chiesa viste le difficoltà di arrivare a Nico Williams. Una trattativa destinata a decollare dopo gli addii di Gundongan, Lenglet e Vitor Roque. Resta viva anche l’ipotesi Chelsea con uno scambio con Sterling. Giorni decisivi per Chiesa, l’esterno si prepara a dire addio alla Juventus e alla Serie A per iniziare un’esperienza in un campionato straniero. Liga o Premier? Lo scopriremo entro il 30 agosto.