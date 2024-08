Chiesa all’Inter, tutto vero: annuncio in diretta su Sky

Il futuro di Federico Chiesa continua a tenere banco. L’Inter resta una delle possibilità ed è arrivato un annuncio in diretta su Sky

Ultimi 12 giorni di calciomercato e futuro di Federico Chiesa da definire. La scelta da parte della Juventus di metterlo fuori rosa ha un significato molto importante. Da parte dei bianconeri non c’è nessuna intenzione di perdere a zero il calciatore e per questo motivo si proverà a trovare una soluzione in questa sessione.

Tra le squadre accostate a Chiesa in queste ultime settimane c’è anche l’Inter. I nerazzurri, in caso di partenza di Arnautovic, sono sempre alla ricerca di una seconda punta. E proprio sul possibile passaggio del figlio d’arte alla corte di Simone Inzaghi nelle scorse ore è arrivato un annuncio importante in diretta a Sky Sport. Parole che fanno sognare i tifosi del club meneghino di rinforzare ancora di più il reparto offensivo.

Chiesa-Inter: arriva l’annuncio in diretta

Federico Chiesa è pronto a lasciare la Juventus nei prossimi giorni. L’ipotesi di una cessione a zero sembra essere svanita dopo la decisione da parte dei bianconeri di mettere il giocatore fuori rosa. Sembra difficile ipotizzare una stagione ai margini per l’esterno offensivo anche se a 12 giorni dalla chiusura del mercato non è assolutamente da escludere nulla.

In questi ultimi giorni sono ritornate voci su un possibile passaggio di Chiesa all’Inter da subito e proprio questa ipotesi è stata al centro del dibattito tra Di Canio e Bergomi ai microfoni di Sky Sport. Da parte dell’ex attaccante una frase che fa sognare i tifosi nerazzurri: “Il giocatore si allena, ma non con il resto della squadra. Staranno trattando“. E poi rivolgendosi a Bergomi: “Tu lo sai, non fare il furbino“. Un chiaro riferimento al possibile passaggio alla corte di Inzaghi del figlio d’arte.

🗣️ Di Canio sobre Chiesa-Inter: “Eles devem estar negociando, você sabe disso Zio (Bergomi), não dê uma de espertinho” 🗣️ Bergomi: “Claro” 👀pic.twitter.com/jZr5uHA3MJ — Internazionalizando ⭐️⭐️ (@InterNZlizando) August 18, 2024

I contatti tra Chiesa e l’Inter in ottica 2025 ormai non sembrano essere un mistero. I nerazzurri puntano a prendere il giocatore a zero la prossima stagione e proprio questo ha portato i bianconeri a dare un chiaro segnale al figlio d’arte: se non accetti di trasferirti in questa sessione di calciomercato, trascorrerai l’anno ai margini.

Un colpo che ad oggi, quindi, sembra dipendere più dal calciatore. Se l’ex Fiorentina deciderà di stare fermo per il campionato in corso, allora l’ipotesi del club meneghino si trasformerebbe quasi certamente in realtà. In caso contrario, la squadra campione d’Italia rischierebbe di perdere il giocatore visto che senza partenza di Arnautovic certamente non ci sarà il tentativo di anticipare l’arrivo di Chiesa.