Firma con l’Inter a un passo: Palacios domani a Milano, lunedì le visite

L’Inter è sempre più vicina a piazzare un colpo di calciomercato molto importante. Il tecnico non lo ha convocato e firma ad un passo

Un ultimo colpo per chiudere il calciomercato. L’Inter è al lavoro in questi giorni per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e un calciatore è davvero ad un passo. L’accelerata c’è stata nelle scorse ore e l’operazione può definirsi virtualmente conclusa. Ultimi dettagli da stabilire e poi il giocatore sarà a Milano per le visite mediche e raggiungere ad Appiano Gentile i suoi nuovi la compagna.

La conferma dell’affare in via di conclusione è la mancata convocazione per la partita di campionato. Una scelta sicuramente non semplice da fare per il tecnico, ma che rappresenta un chiaro indizio su come la trattativa è ormai molto vicina a definirsi e il giocatore a diventare a tutti gli effetti un tesserato nerazzurro. Ora gli ultimi passaggi e poi il comunicato ufficiale su questo ennesimo colpo da parte di Marotta.

L’Inter in questo calciomercato ha sempre avuto le idee molto chiare e nelle ultime settimane si è concentrata sul difensore mancino e sulla seconda punta. Su quest’ultimo obiettivo diciamo che sembra ormai prendere piede la permanenza di Arnautovic considerando anche le poche offerte per l’austriaco e la sessione che si avvicina alla chiusura. Discorso diverso per il centrale. La definizione dell’operazione è davvero ad un passo.

Calciomercato Inter: arriva Palacios per visite e firma

Palacios, infatti, non è stato convocato dall’Independiente Rivadavia per la partita contro la Platense e questo rappresenta forse l’indizio più importante di come il giocatore sia ad un passo da trasferirsi all’Inter. L’operazione è pressoché conclusa, con il calciatore atteso domattina per svolgere le visite mediche con il club nerazzurro e aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi. Un affare da 6,5 milioni di euro più bonus (complessivamente si potrebbe arrivare a 11).

Il giovane centrale ad oggi rappresenta forse l’ultimo acquisto dell’Inter in questo calciomercato. La sessione chiude il 30 agosto e fino all’ultimo non si può escludere nulla. Ma le difficoltà a piazzare Arnautovic rendono molto difficile ipotizzare l’arrivo di un attaccante per completare il reparto offensivo.

Poi da lunedì ci saranno altri cinque giorni di trattative ed è possibile che alla fine si sblocchi l’addio dell’austriaco e l’arrivo di un’altra punta. In questo momento, però, l’ipotesi più probabile è quella di una permanenza dell’ex Bologna. Senza dimenticare che fa parte ancora della rosa anche Correa.