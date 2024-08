Colpo costosissimo in difesa: tutto il budget del prossimo anno

Idee chiare in casa Inter per la prossima stagione: tutto il budget sarà utilizzato per un colpo di assoluto livello in difesa. Le ultime

È partita la rivoluzione in casa Inter. I nerazzurri hanno iniziato a ringiovanire la rosa su indicazione di Oaktree e sarà così anche la prossima stagione. Il reparto sul quale si dovrà intervenire con forza al termine di questo campionato è sicuramente quello difensivo. Acerbi e de Vrij sono in scadenza a giugno e, secondo le direttive date dalla proprietà, il rinnovo potrà avvenire solo a determinate condizioni. E visti i problemi fisici che entrambi accusano generalmente durante l’anno il prolungamento non è scontato.

Per questo motivo l’idea che sta prendendo piede in Viale della Liberazione è quello di riuscire a concentrare tutto il budget a disposizione per piazzare un colpo importante in difesa. Un rinforzo che consentirebbe a Simone Inzaghi di alzare il livello in un reparto dove, esclusi Bastoni e Bisseck, c’è tanto da lavorare per rinnovarlo.

L’avventura di Acerbi e de Vrij potrebbe essere orma agli sgoccioli. Come riferito da Tuttosport “entrambi sono in scadenza e per questo motivo l’Inter sta pensando di conservare il budget che Oaktree metterà a disposizione per prendere un difensore di assoluto livello“. La strategia è assolutamente chiara e presto si inizierà a ragionare su chi portare alla corte di Simone Inzaghi per alzare alzare la qualità nel reparto arretrato.

Calciomercato Inter: colpo in difesa, le ultime

Un solo acquisto considerando anche il lavoro che i nerazzurri stanno facendo in questi anni. Bisseck è ormai una garanzia e da parte dell’Inter c’è intenzione di portare anche Tomas Palacios. Il difensore argentino, in caso di arrivo, in questa stagione andrà a colmare il vuoto lasciato da Buchanan, ma il prossimo anno diventerà un’arma importante per Inzaghi per rendere il reparto ancora più giovane. Per chiudere con il classe 2003 dell’Independiente Marotta punta ad una operazione alla Bisseck considerando anche che i due hanno lo stesso agente.

Subito dopo si inizierà a lavorare con attenzione sul colpo in difesa da piazzare la prossima stagione. L’intenzione è quella di concentrare il quel reparto e per farlo si dovrà sacrificare l’attacco. La fase offensiva nerazzurra sarà rinforzata o con un colpo a parametro zero oppure con un acquisto a gennaio (David è il nome ‘caldo’ ora). In estate tutti gli sforzi saranno rivolti verso il centrale da dare a Inzaghi considerando i contratti in scadenza di Acerbi e de Vrij.