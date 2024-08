Inter, svolta clamorosa: accordo con la Juve per Chiesa

Federico Chiesa è ad un passo dal lasciare la Juventus. I bianconeri hanno trovato l’accordo con un club e presto ci sarà l’ufficialità

Federico Chiesa è pronto a lasciare la Juventus. Il contratto in scadenza nel 2025 e il mancato rinnovo ha portato i bianconeri ad accelerare in queste settimane per trovare l’accordo con un altro club. Ora, secondo quanto riferito da Tuttosport, la fumata bianca è davvero vicina e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la tanto attesa ufficialità.

Una operazione che consente ai bianconeri di recuperare in parte i soldi spesi per prenderlo dalla Fiorentina, ma sicuramente la Juventus si libera di un ingaggio pesante e dice addio all’incubo di perderlo a zero. La trattativa è ormai ai dettagli e nelle prossime ore si attende il comunicato ufficiale. Un affare che, come scrive il quotidiano torinese, per il momento rende felice tutti, ma tra qualche mese non è detto. Anche se era l’unica soluzione possibile per entrambe le parti.

Calciomercato: Chiesa dice addio alla Juve, fatta per il suo trasferimento

Ultimi giorni da giocatore della Juventus per Federico Chiesa. Nessuno si aspettava una fine simile del rapporto tra l’attaccante e bianconeri, ma per il contratto in scadenza e le richieste alte dell’ex Fiorentina non c’erano altre soluzioni. Nelle prossime ore il figlio d’arte saluterà Torino e inizierà una nuova esperienza. Stando alle ultime informazioni di Tuttosport, la Juventus ha trovato un accordo con il Barcellona per il trasferimento di Chiesa alla corte di Flick.

L’operazione dovrebbe concludersi intorno ai 12 milioni di euro e l’ufficialità è attesa tra mercoledì e giovedì quando i blaugrana avranno liberato lo spazio in rosa per l’esterno offensivo italiano nel rispetto del regolamento della Liga. Un affare che consentirà ai bianconeri di liberarsi di un ingaggio da 11 milioni lordi e tentare l’assalto per altri rinforzi da dare a Thiago Motta.

Il trasferimento al Barcellona chiude (almeno per ora) alla possibilità di vederlo con la maglia dell’Inter. I nerazzurri hanno sempre seguito da vicino la situazione del giocatore della Juventus, ma mai affondato il colpo per questioni economiche. L’idea di Marotta era quello di prenderlo a zero la prossima stagione. Un rischio che i bianconeri hanno voluto evitare mettendolo prima fuori rosa e poi trovando l’accordo con il club blaugrana. In futuro non possiamo escludere praticamente nulla, ma per ora il futuro di Chiesa è in Spagna e vedremo se questa esperienza rappresenterà la svolta della sua carriera.