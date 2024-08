Taremi confessa tutto: “Sono rimasto scioccato”

Positiva la prima da titolare di Taremi con la maglia dell’Inter. Il giocatore poi sui social confessa tutto: “Sono rimasto sotto shock”

L’infortunio di Lautaro Martinez ha permesso a Taremi di giocare la sua prima da titolare con la maglia dell’Inter in un San Siro tutto esaurito e l’iraniano non ha sicuramente deluso le aspettative. Prestazione di livello da parte dell’attaccante, che ha fornito l’assist anche a Darmian per l’1-0. È mancata la rete, ma di certo il giocatore ha confermato di essere un’arma importante per i nerazzurri in questa stagione.

E nel post partita Taremi sui social ha raccontato un particolare ammettendo di essere rimasto scioccato da quanto è accaduto. Una sorpresa davvero inaspettata per lui che è alla prima esperienza nel nostro campionato. E con il passare delle giornate e anche con gol ben presto l’attaccante si candida a diventare uno degli idoli della curva.

Taremi e la sua prima a San Siro: “Ecco cosa mi ha scioccato”

La prima a San Siro da titolare con la maglia dell’Inter non si dimentica mai. Ed è così anche per Taremi. L’iraniano è arrivato a Milano per dare una mano alla squadra e magari giocarsi il posto da titolare con il passare delle settimane. Ma l’opportunità è arrivata subito a causa dell’infortunio di Lautaro e l’iraniano contro il Lecce è stato sicuramente uno dei protagonisti. La speranza è che possa continuare così per consentire ad Inzaghi di avere un’arma in più importante durante l’anno.

In attesa di ritornare a San Siro venerdì contro l’Atalanta, Taremi sui social ha voluto ricordare il suo esordio davanti ai propri tifosi sottolineando come “la prima partita resterà per sempre nei miei ricordi. Sono rimasto scioccato dallo stadio leggendario e dall’atmosfera che c’era. Spero di poter festeggiare insieme altre vittorie. Milano è sempre nerazzurra“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mehdi Taremi (@mehditaremiofficial9)

Parole che confermano l’emozione provata da Taremi contro il Lecce per la sua prima a San Siro con la maglia interista. L’attaccante ha risposto presente confermando anche la sua volontà di dare una mano importante al club quando è chiamato in causa. Una cosa che i tifosi apprezzano molto e per questo motivo l’iraniano ci metterà davvero poco a diventare uno degli idoli della Curva, ma di tutti i supporters del club campione d’Italia.

Ora l’appuntamento è per venerdì contro l’Atalanta. Un’altra serata che si preannuncia magica e che Taremi cercherà di rendere ancora più speciale magari trovando il primo gol con la maglia interista.