Addio choc Dumfries: pagano la clausola

Il futuro di Dumfries potrebbe non essere all’Inter nonostante il rinnovo. Possibile il pagamento della clausola per prendere l’olandese

Un rinnovo in arrivo, ma un futuro in nerazzurro che resta in bilico. Denzel Dumfries si candida ad essere protagonista del mercato nonostante il prolungamento con l’Inter. Sono state settimane sicuramente importante e movimentate per l’olandese. A giugno il suo addio al club allenato da Simone Inzaghi visto il contratto in scadenza nel 2025 e le difficoltà a trovare un accordo sul rinnovo. Poi un Europeo da protagonista e la scelta del giocatore di dire sì alle condizioni messe in campo da Marotta.

Un rinnovo che però non garantisce il suo futuro con la maglia nerazzurra. Non è da escludere nei prossimi mesi si decida di pagare la clausola rescissoria per strappare il calciatore all’Inter. L’esterno olandese, quindi, nel giro di poco tempo si potrebbe trovare in una città differente rispetto a Milano.

Denzel Dumfries nelle ultime due estati è sempre stato al centro delle voci di calciomercato e potrebbe essere anche così nel 2025. Il condizionale è d’obbligo, ma le prime indicazioni che arrivano sul rinnovo fanno pensare ad un Inter aperta alla possibilità di perdere il proprio esterno la prossima stagione per poi magari andare a prendere un sostituto di livello.

Calciomercato Inter: rinnovo e cessione, pagano la clausola per Dumfries

Stando alle ultime indiscrezioni, una volta concluso il mercato si entrerà nel vivo con la trattativa di rinnovo per Dumfries. L’accordo di massima con l’olandese è stato trovato. Si parla di un accordo quadriennale da 4 milioni di euro. Ma prima della firma, come riferito da Fabrizio Romano, c’è un dettaglio da definire: la clausola rescissoria. I nerazzurri hanno intenzione di inserire nel nuovo contratto una sorta di via di uscita per entrambi. Se una squadra deciderà di pagare quella cifra, allora l’olandese potrà iniziare una nuova avventura.

E si parla di una cifra molto più bassa rispetto a quanto richiesto in passato da Marotta. La valutazione del giocatore si è sempre aggirata intorno ai 30 milioni di euro, ma ora potrebbero bastare 15-20 per prendere Dumfries. Sarebbe questa, infatti, la cifra della clausola rescissoria destinata ad essere inserita nel contratto. Insomma, un prolungamento per non perderlo a zero la prossima stagione, ma con la consapevolezza che a giugno le strade potrebbero dividersi. Naturalmente sull’opzione sono in corso i ragionamenti anche con l’entourage del giocatore e una decisione sarà presa solamente dopo la fine del mercato.