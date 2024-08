Inter, è stato offerto: scambio clamoroso col Milan

Ultime ore di calciomercato e possibile scambio clamoroso con il Milan. Il calciatore è stato offerto ed ora sono in corso le valutazioni

Mancano ormai poco più di 48 ore alla chiusura del calciomercato e le squadre si stanno muovendo per completare la rosa a disposizione del tecnico. L’Inter ha definito l’arrivo di Palacios. Il difensore è a Milano ormai da qualche giorno e oggi firmerà il contratto per poi aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi.

Tra le operazioni da portare a termine in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe esserci anche uno scambio importante con il Milan. Il giocatore è stato offerto ai rossoneri e la trattativa presto è destinata ad entrare nel vivo per capire le possibilità di arrivare ad una fumata bianca. Un colpo sicuramente importante per i rossoneri considerando anche le difficoltà che si hanno avuto nelle prime due giornate di campionato.

L’Inter durante questo calciomercato ha cercato con insistenza un attaccante. Una ricerca che ha portato molte squadre e intermediati a offrire giocatori al club nerazzurro. Tra loro c’è stato anche Abraham, attaccante in uscita dalla Roma dopo una stagione non facile anche a causa di un infortunio. Da parte di Marotta nessuna apertura considerando che si aveva come obiettivo un giocatore con caratteristiche differenti.

Calciomercato: colpo del Milan, il giocatore è stato offerto

Abraham, però, potrebbe arrivare lo stesso a Milano. Nelle scorse ore la Roma ha ripreso i contatti con il Milan per uno scambio tra l’attaccante inglese e Saelemaekers. In casa rossonera si cerca un vice Morata e l’ex Chelsea rappresenta forse il nome ideale per la squadra allenata da Fonseca. Dall’altra parte il belga potrebbe consentire a De Rossi di avere in rosa un giocatore assolutamente duttile e che darebbe una mano importante alla squadra giallorossa.

Una operazione che avrebbe dei vantaggi per entrambe le compagini, ma per il momento c’è una questione che frena la fumata bianca: la mancata uscita di Jovic. Senza la cessione dell’ex Fiorentina il Milan difficilmente prenderà un attaccante. In queste ultime ore, quindi, si proverà a trovare una soluzione per il serbo e poi si cercherà di chiudere la trattativa con la Roma. Abraham aspetta il Milan per ritrovare continuità e la Champions League. Affare fattibile e che è destinato a sbloccarsi tra giovedì e venerdì considerando che Moncada deve prima dire addio a Jovic.