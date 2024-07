Abraham come riserva: scambio alla pari con la Roma

Tammy Abraham sempre più lontano dalla Roma. L’inglese potrebbe lasciare la Capitale tramite uno scambio alla pari con i giallorossi.

Il futuro di Abraham potrebbe essere con una maglia diversa da quella giallorossa. Nonostante la decisione di non riscattare Lukaku, la Roma non è intenzionata a puntare sull’attaccante inglese. La punta da tempo è con la valigia pronta e nel giro di qualche giorno Ghisolfi spera di poter trovare una soluzione per consentire a De Rossi di avere il sostituto a disposizione il prima possibile.

E nelle ultime ore sta prendendo piede una ipotesi avanzata già nelle scorse settimane. Un club sembra essere intenzionato a prendere Abraham attraverso uno scambio alla pari con la Roma. L’inglese andrebbe a fare il vice del titolare e la squadra si garantirebbe una riserva di lusso. Resta da capire se i giallorossi accetteranno l’ipotesi di una contropartita oppure ribadiranno la volontà di volere solo il cash per dare il via libera alla cessione del giocatore.

Calciomercato: colpo Abraham, decisivo lo scambio

Ad oggi dove giocherà Abraham la prossima stagione non lo sappiamo ancora. La Roma ha deciso di lasciarlo partire per formare un reparto offensivo quasi completamente nuovo. Per il momento, però, nessuna squadra ha ancora affondato il colpo e, quindi, non è assolutamente da escludere una permanenza in giallorosso. Naturalmente l’obiettivo di Ghisolfi è quello di lavorare all’addio del giocatore per consentire poi di portare alla corte di De Rossi un attaccante giovane, ma di assoluto potenziale.

Per Abraham nelle ultime ore sembra essere ritornata in piedi l’ipotesi Milan. I rossoneri avevano sondato il terreno già nelle scorse settimane senza successo. Ora il duo Massara-Moncada sembra intenzionato ancora una volta a provarci mettendo sul piatto uno scambio con Jovic. Offerta che non assicura la chiusura dell’operazione. Ghisolfi potrebbe rimandare al mittente la proposta ribadendo la volontà di privarsi del giocatore solamente per cash.

Da sottolineare che nelle scorse settimane Abraham sarebbe stato proposto anche all’Inter. Una trattativa che non ha mai preso forma considerando che i nerazzurri avrebbero subito chiuso la porta ad un possibile arrivo dell’inglese. Ora per l’attaccante della Roma il futuro potrebbe ancora essere a Milano, ma sull’altra sponda. Il Milan ci pensa ed è pronto a tentare l’assalto per garantire a Fonseca un vice Morata di grande qualità. Operazione, però, non semplice e che dipenderà molto dalla volontà della Roma di accettare uno scambio con Jovic.