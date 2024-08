Affare last minute prima di Inter-Atalanta: nome clamoroso

Atalanta-Inter potrebbe vedere in campo un nome a sorpresa. Si tratta di un affare last minute destinato ad accendere i tifosi

Giocare con il calciomercato aperto potrebbe portare a perdere i giocatori da una partita all’altra, ma magari anche ad avere rinforzi per il match successivo. E questo è quello che potrebbe succedere in vista di Inter-Atalanta. Il condizionale è d’obbligo visto che, almeno per il momento, non si hanno certezze.

Ma la trattativa è in corso e il tecnico potrebbe chiedere anche di accelerare per arrivare alla tanto attesa fumata bianca e avere il giocatore a disposizione per Inter-Atalanta. Affare last minute che consentirebbe di alzare la qualità della rosa oltre che avere una freccia in più al proprio arco. Vedremo se alla fine si riuscirà a chiudere il tutto prima del fischio d’inizio del match di San Siro oppure si dovrà rinviare tutto alle ultime ore del calciomercato. Resta possibile anche una fumata nera.

L’obiettivo è quello di chiudere prima di Inter-Atalanta, ma non sarà semplice. La trattativa, infatti, è nata da poco tempo e in questo momento sembra essere molto complicato che il tutto si possa concludere nel giro di qualche ora. Ma le discussioni vanno avanti e, come il calciomercato ci ha insegnato, e alla fine ci potrebbe essere anche una accelerata per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato: si prova a chiudere prima di Inter-Atalante, le ultime

Il giocatore che a sorpresa potrebbe scendere in campo in Inter-Atalanta è Giacomo Raspadori. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Atalanta ha individuato nell’ex Sassuolo il rinforzo ideale per l’attacco. Da parte del Napoli nessuna chiusura, ma solamente con l’inserimento nella trattativa di Zappacosta si potrà arrivare ad una fumata bianca. A questo punto sono in corso le valutazioni del caso per capire se lo scambio potrà essere fatto oppure no.

Di certo si tratta di un qualcosa che per il momento è agli inizi e sembra difficile immaginare una chiusura già in questa giornata. Ma il calciomercato in passato ci ha insegnato che nella sua fase finale le trattative vanno seguite minuto dopo minuto perché all’improvviso potrebbe esserci quella svolta che nessuno pensava. Quindi ad oggi la presenza di Raspadori a San Siro domani sera è quasi impossibile. Ma l’Atalanta ci spera e la dirigenza sta lavorando per sbloccare l’operazione e dare a Gasperini un rinforzo di qualità per un reparto offensivo che ha bisogno di giocatori con determinate caratteristiche.