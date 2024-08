Ultim’ora Correa: destinazione clamorosa

Joaquin Correa resta con le valigie in mano. Per il giocatore dell’Inter potrebbe spuntare una soluzione inattesa e clamorosa. I dettagli

L’Inter entro la mezzanotte proverà a piazzare alcuni esuberi. Tra i giocatori con la valigia in mano c’è anche Joaquin Correa. Nonostante l’apertura da parte di Inzaghi ad una sua permanenza come quinta punta, in Viale della Liberazione si lavora ad una sua cessione per alleggerire un po’ la situazione ingaggi e liberare uno slot che, stando ai programmi della dirigenza nerazzurra, dovrebbe essere occupato a settembre.

Contatti in corso e valutazioni per trovare una soluzione. Fino a questo momento il calciatore ha detto no a tutte le proposte arrivate ribadendo la sua intenzione di restare in uno dei cinque top campionati senza, però, ridursi l’ingaggio. Ma in queste ultime ore non è da escludere una ipotesi clamorosa. Il suo agente potrebbe alla fine convincere Correa ad accettare considerando la necessità di giocare con continuità per non perdere un’altra stagione.

Il contratto in scadenza nel 2025 non aiuta la situazione Correa. La cessione, infatti, dovrebbe avvenire a titolo definitivo e al momento nessuna squadra ha deciso di dire sì ai 3,5 milioni di euro di ingaggio dell’argentino. Da qui l’ipotesi di una permanenza almeno fino a gennaio per poi valutare nuovamente l’ipotesi cessione. Ma nelle ultime ore potrebbe prendere piede una ipotesi sicuramente non sorprendente.

Calciomercato Inter: Correa tra permanenza e partenza. Occhio alla Turchia

Infatti, il calciomercato turco chiude il 13 settembre e non è da escludere che qualche club decida di sondare il terreno per prendere Correa. Da parte dell’Inter nessuna chiusura visto che la dirigenza punta ad avere solo quattro punte fino a gennaio. Inzaghi cinque invece… Resta da convincere il giocatore ad accettare una soluzione che fino a questo momento ha sempre escluso. L’idea dell’argentino è quella di restare nei top cinque campionati europei, ma, come spiegato in precedenza, nessuna pista è mai realmente diventata calda.

Per questo motivo alla fine il giocatore potrebbe cedere alle avances turche. Una ipotesi da tenere in considerazione visto il diverso tempo che c’è a disposizione, ma anche perché il suo agente ha chiuso diverse operazioni in quel campionato. L’Inter aspetta e spera di poter cedere definitivamente l’argentino nonostante la richiesta di Inzaghi di continuare con cinque punte fino a gennaio.