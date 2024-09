Inter, che colpi a zero: Marotta studia due nomi

Il calciomercato dell’Inter è finito? Al momento sì, il lavoro di Marotta no. Il presidente studia con attenzione due colpi a zero

L’Inter ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati in questo calciomercato e si può parlare di rosa assolutamente completa per i nerazzurri. Ma in alcuni campionati le sessioni sono aperte e non si può escludere qualche uscita. Per questo motivo Marotta non ha intenzione di farsi sorprendere e studia con attenzione due profili a zero.

Per il momento da parte dell’Inter nessuna intenzione di affondare il colpo per diversi motivi. Ma sono due giocatori interessanti e che potrebbero diventare ancora più utili a gennaio se non dovessero trovare squadra. Ad oggi il lavoro di Marotta è solamente quello di capire eventualmente la fattibilità di queste operazioni. Poi il tentativo di portarli a Milano dipenderà da come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter: doppio colpo a zero, Marotta ci pensa

In casa Inter sono ancora diversi gli esuberi. Tra questi ci sarebbe Correa. Nonostante le parole di Inzaghi, l’argentino resta con la valigia in mano e nelle prossime ore potrebbe prendere piede l’opzione Turchia. Una cessione che per adesso non dovrebbe cambiare i piani della dirigenza nerazzurra sul reparto offensivo, ma c’è l’insistenza del tecnico nerazzurro da tenere in considerazione. L’allenatore piacentino ha sempre confermato di voler lavorare con cinque punte da subito e non da gennaio. Per questo motivo non è da escludere eventualmente un intervento sul calciomercato.

E il nome in pole position potrebbe essere quello di Memphis Depay. L’olandese era già stato proposto al club nerazzurro, ma per questioni di età e di ingaggio non c’è mai stata una vera e propria apertura da parte del club nerazzurro. Anche in questo caso non ci attendiamo le porte spalancate ad Appiano Gentile per il giocatore considerando anche i paletti messi da Oaktree sui giocatori da portare a Milano. Un tentativo lo si potrebbe fare solamente in caso di cessione di Correa e forcing di Inzaghi per avere la quinta punta.

In casa nerazzurra si continua a valutare anche il nome di Rabiot. Il francese in questo momento è senza squadra e un tentativo da parte dei nerazzurri sarebbe stato fatto in passato senza però arrivare ad una fumata bianca. Anche in questo caso parliamo di una situazione difficile da concretizzare, ma Marotta lo tiene in lista in caso di qualsiasi intervento d’urgenza in quel reparto.