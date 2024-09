L’Inter ci riprova con Mourinho: affare chiuso e ‘furia’ Inzaghi

L’Inter potrebbe presto chiudere un nuovo affare con Mourinho. Operazione che non sembra essere condivisa da Simone Inzaghi

Il calciomercato dell’Inter in uscita non è ancora chiuso. Sono diversi gli esuberi presenti nella rosa di Simone Inzaghi e uno di questi calciatori potrebbe andare da Mourinho. I nerazzurri ci sperano per poter alleggerire il monte ingaggi e naturalmente sfoltire un po’ il numero dei giocatori a disposizione del tecnico.

L’operazione potrebbe essere messa in piedi nelle prossime ore anche contro il volere di Simone Inzaghi. Il tecnico è stato sempre molto chiaro su questo. Una idea mai condivisa dalla società e quindi non ci resta che attendere l’evolversi della vicenda per capire se alla fine l’allenatore sarà accontentato oppure no. Al momento la speranza di viale della Liberazione è quella di una fumata bianca in questa trattativa, ma è comunque un affare non semplice da portare a termine.

Calciomercato Inter: operazione con Mourinho, Inzaghi contrario

In Turchia il calciomercato chiude il 13 e ci sono diversi giorni a disposizione per trovare la quadra. I contatti con Mourinho potrebbero entrare presto nel vivo per capire la fattibilità dell’operazione. Affare non facile per diversi motivi, ma un tentativo quasi certamente ci sarà. Nei prossimi giorni, infatti, Lucci, procuratore anche di Dzeko, potrebbe fare un sondaggio con il Fenerbahce di Mourinho per Joaquin Correa.

Il giocatore resta con le valigie in mano, nonostante le parole di Inzaghi, e il club turco rappresenta una ipotesi da tenere in considerazione. Operazione difficile per diversi motivi. Per prima cosa non è assicurato il sì da parte di Mourinho. Poi il club giallonero dovrebbe soddisfare le richieste del giocatore oltre che dell’Inter. I nerazzurri sperano in una proposta di 6 milioni per non fare minusvalenza, ma potrebbero anche accettare di meno pur di alleggerire il proprio monte ingaggi e non perdere il giocatore a zero.

Una operazione non condivisa da Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro non ha mai nascosto la sua volontà di avere cinque attaccanti a disposizione in questa stagione aprendo alla possibilità di far restare l’argentino proprio come quinto. Una idea che non coincide con le intenzioni da parte di Viale della Liberazione. La dirigenza nerazzurra continua a lavorare alla cessione di Correa per lasciare uno slot libero nel reparto offensivo in vista di gennaio. Ora ci sarà un tentativo con il Fenerbahce. In caso di fumata nera, a quel punto la sua cessione sarà rimandata al calciomercato invernale.