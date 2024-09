Gli ultimi aggiornamenti su Barella dopo l’operazione: quando torna in campo

Barella si è sottoposto ad un intervento al naso programmato da tempo. Ecco come è andata l’operazione e quando torna in campo

Niente Nazionale per Nicolò Barella a causa di un intervento chirurgico al naso programmato da tempo. Il giocatore si è sottoposto ad una operazione endoscopica ai seni paranasali per risolvere definitivamente il problema della sinusite. Un piccolo intoppo che non gli ha permesso di rispondere presente alla chiamata di Luciano Spalletti per le prossime sfide.

L’operazione è andata tutto bene. Ora per Barella c’è un percorso molto preciso di recupero da seguire per rientrare il prima possibile a disposizione di Simone Inzaghi. L’intervento è assolutamente di routine, ma durante il decorso ci potrebbero essere dei piccoli intoppi. Per questo motivo la decisione da parte dell’Inter è quella di prestare la massima attenzione e far rientrare in gruppo il giocatore solamente quando è al 100%.

Operazione Barella: quando torna in campo

L’operazione non ha registrato particolari intoppi ed ora il giocatore dovrà essere un paio di giorno di riposo. Uno stop che lo porterà a stare lontano dai campi almeno fino a domenica. Una scelta assolutamente di precauzione per non avere problemi durante il decorso post intervento.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, sono in programma sedute in palestra per mantenere lo stato di forma e non avere contatti con i compagni che potrebbero portare ulteriori problemi. Dalla prossima settimana il rientro in gruppo per lavorare con il resto della squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Ricordiamo che in molti in questi giorni non sono ad Appiano Gentile a causa degli impegni con le rispettive nazionali. Per Barella comunque non c’è il rischio di saltare il match in programma domenica in casa del Monza. Il giocatore sarà presente e molto probabilmente anche titolare considerata la sua mancata convocazione da parte di Spalletti proprio per questo problema fisico.

Il recupero di Barella è sicuramente una buona notizia per Inzaghi. Il centrocampista è ormai un punto fermo per il tecnico piacentino e la sua assenza poteva essere sicuramente un intoppo non di poco conto. L’intervento, però, è stato programmato proprio durante la sosta per avere il tempo di recuperare e non saltare nessuna partita. A meno di intoppi dell’ultima ora, sarà proprio così. Il centrocampista sardo è pronto a tornare già da lunedì in campo per preparare al meglio la trasferta di Monza, in programma domenica 15 settembre alle ore 20:45.