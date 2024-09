Marotta guarda in casa Ajax: nuovo colpo a parametro zero

L’Inter inizia a programmare con attenzione la prossima stagione. Marotta potrebbe piazzare un nuovo colpo a parametro zero

Il calciomercato si è chiuso da poco, ma Marotta si è già messo al lavoro per individuare gli obiettivi giusti in vista della prossima stagione. In questo momento l’attenzione è principalmente rivolta a tutti i giocatori che hanno il contratto in scadenza e, di conseguenza, possono arrivare a zero a Milano in caso di mancato rinnovo.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Marotta starebbe seguendo da molto vicino un giocatore dell’Ajax. Il contratto per il classe 2003 è in scadenza a giugno e nelle prossime settimane saranno fatte tutte le valutazioni del caso. Se i report degli scount risulteranno positivi, non è da escludere che il presidente nerazzurro possa prendere i primi contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato Inter: possibile colpo a zero, i dettagli

L’Inter guarda con attenzione a tutti i giocatori in scadenza la prossima stagione per capire eventualmente la possibilità di affondare il colpo. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato l’intenzione da parte di Marotta di tentare ad anticipare l’arrivo di David per poi non dover fare i conti con una folta concorrenza a giugno. Discorso diverso, invece, per un calciatore dell’Ajax. L’idea è quella di seguirlo in questi mesi ed eventualmente da febbraio entrare nel vivo dell’operazione per provare a chiudere il colpo.

Il giocatore in questione è Devyne Rensch. Il classe 2003 è uno di quei profili che si sposano alla perfezione con la linea di Oaktree e per questo motivo in casa nerazzurra sono iniziati tutti i ragionamenti del caso. Il contratto in scadenza a giugno rappresenta una grande occasione per portarlo alla corte di Inzaghi. Ci sarà una folta concorrenza da battere, ma Marotta è pronto a muoversi in anticipo per strapparlo alle altre squadre.

Rensch è un terzino sinistro adattabile sia a destra che eventualmente fare il braccetto in una difesa a tre o il quinto di centrocampo. Per il momento è sempre stato schierato a quattro, ma la sua duttilità potrebbe rappresentare davvero un’arma in più in caso di arrivo alla corte di Simone Inzaghi. Naturalmente l’Ajax proverà a fare di tutto per rinnovargli il contratto e poi magari cederlo la prossima estate ad una cifra sicuramente elevata. In caso di fumata nera, l’Inter potrebbe fare un tentativo per regalarsi un rinforzo importante soprattutto in caso di partenza di Dumfries.