Il grande ex rivela tutto, da Conte all’Inter: grande colpo a zero

Il calciomercato è chiuso ormai da qualche giorno, ma ci sono diversi i giocatori a zero che rappresentano un’occasione per i club

La chiusura ufficiale del calciomercato è arrivata il 30 agosto, ma sono diverse le squadre che stanno valutando l’ipotesi di piazzare qualche colpo a zero in questi giorni. Gli svincolati interessanti sono molti e i club stanno ragionando se restare così o magari dare al tecnico un giocatore in grado di alzare il livello della rosa a disposizione.

E tra i nomi attualmente liberi c’è anche un grande ex dell’Inter. Per lui questi sono giorni di attesa considerando che si preferisce non sbagliare la scelta. Ma già prima della ripresa del campionato ci potrebbero essere importanti novità. Si tratta di un profilo piace davvero molto a diverse squadre e potrebbe magari rappresentare quel salto di qualità che in molti si aspettano. Non ci resta che attendere ancora un po’ per capire se ci sarà il ritorno in campo oppure no.

Calciomercato: possibile colpo a zero, le ultime

In questo momento del campionato fare un colpo a zero significa intervenire per correggere alcuni errori commessi durante la campagna estiva. Quindi le squadre sono molto restìe a portare al tecnico rinforzi di giocatori svincolati. Ma in alcuni casi si è costretti proprio per non rischiare di compromettere la stagione visto che manca ancora tanto a gennaio.

E tra i nomi intriganti per le squadre che sono in piena lotta per non retrocedere c’è Candreva. Il contratto con la Salernitana è scaduto e per il momento nessuno ha deciso di puntare su di lui. Si è parlato molto della possibilità Napoli, ma alla fine i partenopei non hanno sondato il terreno. Intanto, come ammesso dallo stesso calciatore in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, si allena da solo a Milano in attesa di una chiamata. Da parte sua non c’è nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Intervista nella quale si è soffermato anche sul campionato di Serie A. “L’Inter resta la squadra da battere – ammette Candreva – ma il nostro è un campionato molto equilibrato. Sono 13 gli allenatori cambiati e questo significa anche portare un modo nuovo di allenarsi“. Quindi nerazzurri favoriti anche se se sono molte le squadre che proveranno a togliere lo scettro alla squadra di Simone Inzaghi. L’ex giocatore del club meneghino al momento segue da lontano questa affascinante stagione e spera di diventarne presto protagonista.