Conto alla rovescia per Correa: addio all’Inter a una condizione

Ore decisive per il futuro di Correa. Il giocatore argentino può lasciare l’Inter ad una sola condizione. Ecco le ultime notizie sul ‘Tucu’

Il calciomercato in alcuni Paesi è ancora aperto e una squadra sembra intenzionata a fare un tentativo per Correa. L’argentino, nonostante sia da tempo con le valigie in mano, è ancora un giocatore dell’Inter e da parte di Inzaghi c’è l’apertura a tenerlo in rosa come quinta punta.

Idea diversa, invece, da parte della società. La dirigenza nerazzurra da tempo spera in un’offerta per liberarsi del giocatore in scadenza nel 2025 e alleggerire il monte ingaggi. Per il momento non c’è mai stata una reale possibilità di chiudere l’operazione sia magari per la volontà che per le richieste economiche del giocatore. Ora, però, ci sarebbe un club realmente intenzionato a fare un tentativo. Affare non facile per diversi motivi, ma a disposizione ci sono ancora alcuni giorni per trovare la quadra e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare alla fumata bianca oppure no.

Calciomercato Inter: Correa via ad una condizione

Ultime chance di partenza per Correa. Se non riuscirà a trovare l’accordo nei prossimi giorni, l’argentino è destinato a rimanere alla corte di Simone Inzaghi almeno fino a gennaio. Per la soddisfazione del tecnico che avrebbe così le cinque punte richieste. Meno felice la società costretta a dover continuare a pagare lo stipendio al giocatore con il rischio di perderlo a zero a giugno visto il contratto in scadenza nel 2025.

Ma in soccorso dell’Inter potrebbe arrivare il Panthinaikos. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club greco avrebbe individuato nell’argentino il rinforzo giusto per il reparto offensivo. Nel Paese ellenico il calciomercato chiude l’11 e ancora c’è assolutamente tempo per trovare un accordo. Una soluzione che potrebbe non soddisfare pienamente Correa, che sperava di restare nei top cinque campionati europei, ma alla fine la voglia di giocare con continuità lo porterà quasi certamente a valutare la proposta.

Un tentativo da parte dei greci che, però, è legato alla cessione di Sporar. Senza questo addio, il Panathinaikos non tenterà l’affondo per Correa. Poi si dovrà capire se i nerazzurri accetteranno una proposta più bassa dei sette milioni di euro (cifra per non fare plusvalenza). L’idea è che la base di una eventuale trattativa sarà proprio la valutazione detta in precedenza, poi l’Inter potrebbe dire sì anche ad una proposta inferiore pur di cedere il giocatore e alleggerire il proprio monte ingaggi.