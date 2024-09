Inter-Milan, ‘affare’ storico: 7 milioni di euro

Il conto alla rovescia per il derby tra Inter e Milan è ormai partito. E per le due squadre è pronto anche un affare storico da 7 milioni

La grande attesa per il derby è iniziata ormai da tempo. Il calendario vede la prima stracittadina alla quinta giornata. I tifosi si sono cerchiati di rosso la data del 22 settembre. Una serata che non sarà uguale alle altre e da una parte e dall’altra si spera di poter uscire dal campo con un risultato assolutamente positivo.

Ma Inter-Milan significa anche una partita che porterà degli incassi importanti ad entrambe le squadre. La stracittadina resta una delle sfide più seguite in Italia e all’estero. Per i due club è pronto un affare storico da 7 milioni di euro. Insomma, anche se siamo solo alla quinta giornata e magari il campionato dei rossoneri non è iniziato nel migliore dei modi, il Derby della Madonnina si prepara ancora una volta a restare negli annali nel nostro calcio.

Inter-Milan, è già storia

Ancora si deve scendere in campo, ma Inter-Milan è già storia. Il Derby della Madonnina è pronto a diventare uno dei più seguiti di sempre. Una partita che si giocherà in campo e fuori e una cosa la possiamo già dire: sugli spalti sarà un vero spettacolo. E la speranza dei tifosi e degli appassionati è che lo sia anche all’interno del rettangolo di gioco.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, San Siro si prepara a fare il pienone per la stracittadina. Un sold out che si prepara a registrare 7 milioni di incasso. Una cifra record non solo per il derby di Milano, ma per l’intera Serie A. Il precedente primato, infatti, apparteneva a Inter-Juventus del 2019. In quel caso nelle casse nerazzurre erano entrati 6,6 milioni. Ora la cifra è destinata a superare con la stracittadina milanese che è pronta a fare la storia ancora prima di scendere in campo.

La speranza è che si possa ottenere uno spettacolo anche in campo e non solo sugli spalti. Per il momento i nerazzurri sono sicuramente i grandi favoriti, ma da parte dei rossoneri c’è la necessità di cambiare passo per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Insomma, si preannuncia una sfida scoppiettante sia dentro il campo che fuori. E non ci resta che aspettare la sera del 22 settembre per capire chi la spunterà tra la squadra di Inzaghi e quella di Fonseca.