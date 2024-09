Il messaggio dell’Inter per Dimarco: sono rimasti tutti a bocca aperta

Federico Dimarco ha trovato il gol anche con la Nazionale. E il messaggio da parte dell’Inter ha fatto rimanere tutti a bocca i tifosi

Ottimo inizio di stagione per Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter è stato protagonista nelle prime tre partite con la maglia nerazzurra anche se, almeno fino a questo momento, non ha messo a referto nessun assist o gol. Continuità che è stata confermata anche con la maglia della Nazionale. L’esterno ha intenzione in questo nuovo ciclo di diventare un punto di riferimento per gli uomini di Spalletti e la partita contro la Francia lo conferma.

Una prestazione di assoluto livello con un gol e una mano importante ai compagni. E sempre nella serata di ieri è arrivato un messaggio da parte dell’Inter che ha lasciato tutti a bocca aperta. Una sorta di conferma di quanto Dimarco sia importante per i nerazzurri, ma anche per gli azzurri. Il nuovo ciclo di Luciano Spalletti è appena iniziato e la strada è sicuramente molto lunga, ma le sensazioni sono assolutamente positive.

Dimarco e il gol con l’Italia: i complimenti dell’Inter

Federico Dimarco rappresenta un calciatore molto importante per il nuovo ciclo della nazionale di Luciano Spalletti. Il passaggio alla difesa a tre consente all’esterno nerazzurro di potersi esprimere ai suoi livelli e per questo motivo c’è la volontà da parte del giocatore di diventare uno dei punti di riferimento per gli azzurri. E la partita contro la Francia lo dimostra.

Il gol realizzato al 30′ ha permesso agli azzurri di pareggiare l’iniziale vantaggio di Barcola e mettere la partita sicuramente in una condizione diversa rispetto a quanto era prima della sua rete. Una marcatura che ha portato i nerazzurri ad esaltare Dimarco con due post sui social. La conferma di come Dimarco sia molto importante per la squadra allenata da Simone Inzaghi.

“Che gol ha fatto Dima? Lo hai fatto bellissimo“, si legge nel post pubblicato sui social da parte del club interista. Una frase che ha portato anche centinaia di tifosi nerazzurri a commentare e complimentarsi con il giocatore per il gol realizzato con la Nazionale. Ora la speranza è che possa ripetersi anche con la maglia dell’Inter. La partita contro il Monza è ormai vicina e il giocatore spera di potersi ripetere anche con gli uomini di Simone Inzaghi. Magari anche meno bello, ma decisivo per continuare la rincorsa allo Scudetto.