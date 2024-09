Barella spiazza tutti: cosa succede ad Appiano

La decisione di Barella spiazza tutti. Il giocatore era atteso nel pomeriggio di martedì ad Appiano, ma i programmi sono cambiati

L’Inter è pronta a tornare in campo per preparare la trasferta di Monza. Dopo i giorni di riposo concessi da Inzaghi per far rifiatare i giocatori a disposizione (la maggior parte sono ancora in Nazionale), i nerazzurri si ritroveranno ad Appiano nella giornata odierna per iniziare la settimana che terminerà con la sfida contro i ragazzi di Alessandro Nesta.

Tra i giocatori da verificare Nicolò Barella. Il centrocampista sardo ha sfruttato la pausa per risolvere un problema di sinusite e sui tempi di recupero c’erano alcune incertezze. La settimana scorsa il giocatore l’ha trascorsa di riposo proprio per recuperare dall’intervento chirurgico. Era atteso nel pomeriggio di martedì per mettersi a disposizione del tecnico, ma il sardo ha deciso di fare una scelta davvero sorprendente.

Inter: rientro Barella, le ultime

Per Barella si è decisa la massima prudenza subito dopo l’operazione. Il centrocampista nei giorni scorsi si è sottoposto ad un intervento chirurgico per eliminare il problema di sinusite. Il programma di recupero prevedeva palestra fino a lunedì per evitare il contatto con i compagni e intoppi al decorso e poi rientrare in gruppo da martedì per essere a disposizione contro il Monza. Il sardo, però, ha voglia di ritornare a calcare il campo di calcio e per questo motivo ha deciso di anticipare i tempi di rientro. Il giocatore, infatti, sarà in gruppo già nella giornata odierna. Un rientro anticipato di un giorno per provare ad essere nella miglior condizione possibile per la trasferta di Monza.

La sua presenza non è assolutamente in dubbio e si tratta sicuramente di una buona notizia per Inzaghi considerando anche l’importanza del centrocampista per il tecnico. Ora naturalmente toccherà a Inzaghi decidere se metterlo da subito in campo oppure lasciarlo in panchina per non rischiare di dover fare i conti con intoppi.

Da Barella, però, la massima disponibilità a scendere in campo sin da subito. Il centrocampista scalpita per poter dare una mano ai suoi compagni e il problema di Frattesi potrebbe aumentare le sue chance di vederlo tra i titolari a Monza. La settimana è ancora lunga e il tempo per smaltire definitivamente questo problema c’è. Una buona notizia per Inzaghi che per il prossimo tour de force spera di poter contare su tutta la rosa a disposizione per provare a ottenere dei risultati importanti.