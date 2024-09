Palacios vuota il sacco: cosa ha pensato dopo l’arrivo all’Inter

Palacios è stato l’ultimo acquisto temporale messo a segno dall’Inter in questo calciomercato. Ecco cosa ha pensato dopo il suo arrivo

Sono giorni di duro lavoro per Palacios. Il difensore argentino è arrivato da poco tempo a Milano ed è chiamato ad accelerare il suo inserimento per essere utile a Simone Inzaghi. L’esclusione dalla lista Champions League gli consente di dedicarsi principalmente al campionato e alla Coppa Italia. Due competizioni molto utili per dimostrare il suo valore e magari anche portare il tecnico a valutare il suo possibile inserimento nella competizione internazionale a partire da febbraio.

Intanto Palacios ha deciso di confessare il suo pensiero dopo l’approdo in nerazzurro. Un arrivo in bilico fino all’ultimo per alcuni problemi nella trattativa con il suo ex club. Alla fine, però, la sua voglia di arrivare alla corte di Simone Inzaghi ha permesso di superare tutti gli intoppi e consentire al tecnico nerazzurro di avere il difensore tanto atteso.

Palacios e il suo pensiero dopo l’arrivo all’Inter

L’Inter è una grande occasione per Palacios. Il difensore argentino è considerato uno dei talenti più importanti a livello sudamericano e la chance con i nerazzurri potrebbe consentirgli di farsi conoscere anche in Europa. Naturalmente, come successo con Bisseck la scorsa stagione, ci vorrà del tempo e per questo motivo non aspettiamoci il centrale già titolare nelle prossime settimane. Si dovrà lavorare duramente per scalare le gerarchie e trovare quella continuità utile a farlo diventare un punto di riferimento per il club campione d’Italia.

Intanto da Palacios arrivano le prime dichiarazioni da giocatore dell’Inter. Il centrale sul suo profilo X ha confermato di essere “molto felice di vestire la maglia nerazzurra. Sto lavorando per crescere e imparare giorno per giorno“. Parole che sottolineano la sua volontà di fare il suo percorso e magari presto fare il suo esordio da titolare con la maglia dell’Inter.

Ad oggi nelle gerarchie Palacios parte sicuramente nelle retrovie. Ma il calciatore sta sfruttando la sosta per mettersi alla pari con i compagni per quanto riguarda la condizione e magari anche imparare un po’ di italiano. Due passaggi fondamentali per mettere in difficoltà Inzaghi nelle scelte. La stagione è ancora lunga e c’è la possibilità di mettere a referto un numero importante con la maglia dell’Inter per l’argentino. Ma il suo obiettivo è quello di diventare in futuro un punto di riferimento di questa squadra.