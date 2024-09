Inter, tentativo last minute: affare con Mourinho

Il calciomercato dell’Inter in uscita potrebbe non essere finito qui. Mourinho starebbe pensando di fare un ultimo colpo

È stata una sessione movimentata sia in entrata che in uscita in casa Inter, ma gli addii potrebbero non essere finiti qui. In alcuni Paesi, infatti, il calciomercato è aperto e ci potrebbero essere dei tentativi last minute per piazzare dei colpi importanti. E tra le squadre molto attive c’è anche il Fenerbahce di Mourinho. I gialloneri hanno chiuso da poco per Kostic e starebbero ragionando sulla possibilità di piazzare un altro acquisto importante.

E non è da escludere che nelle prossime ore il Fenerbahce possa bussare alla porta dell’Inter per chiedere informazioni su un giocatore. La chiusura della sessione il 13 settembre non consente di allungare molto i tempi e per questo motivo si pensa ad un prestito. Operazione non semplice da chiudere per diversi motivi, ma un tentativo ci potrebbe essere nella speranza di trovare una apertura da parte dei nerazzurri.

🎙Francisco Hernandez, agente di #Palacios, a https://t.co/IJ7sPeKwPE: “Fin dal primo momento ha detto che avrebbe voluto giocare solo nell’#Inter. È stato molto fermo in questa decisione, facendo presente che l’Inter era il suo sogno e che non voleva perderlo per nulla al mondo” pic.twitter.com/Y0jI6UAbCE — Interlive (@interliveit) September 9, 2024

Mourinho per rinforzare il Fenerbahce continua a guardare con attenzione in Italia. Il colpo Kostic alza sicuramente il livello della squadra portoghese ed ora si cercare un giocatore di livello nel reparto offensivo. Si era fatto un tentativo con Osimhen, ma il Galatasaray li ha anticipati. E così in queste ultime ore di calciomercato potrebbe nascere una nuova idea che porta a casa Inter.

Calciomercato Inter: Mou potrebbe provarci per Arnautovic

Il Fenerbahce potrebbe chiedere all’Inter il cartellino di Arnautovic. Un giocatore che piace molto a Mourinho e che consentirebbe di portare il reparto offensivo ad alzare la propria qualità. In caso di una proposta simile, però, da parte dell’Inter non ci sarebbe una apertura. I nerazzurri erano disposti a cedere l’austriaco durante nelle scorse settimane. Ora a sessione chiusa per le italiane, sembra difficile immaginare una cessione del giocatore senza poter andare su sostituto. Per questo motivo l’operazione quasi certamente non si concluderà.

Non è da escludere che, in caso di un tentativo del Fenerbahce per Arnautovic, l’Inter possa replicare proponendo Correa. Da precisare che per l’argentino, così come per l’austriaco, una cessione in prestito è praticamente impossibile visto il contratto in scadenza nel 2025. Ma è una opzione da tenere in considerazione visto che i nerazzurri sono alla ricerca di una sistemazione per l’ex Lazio. Mourinho potrebbe piazzare in questi ultimi giorni un nuovo colpo dall’Italia, ma questo non sarà l’austriaco.