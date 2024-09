La ‘mossa’ di Giuntoli per battere l’Inter: 22 milioni sul tavolo

La Juventus potrebbe beffare l’Inter durante il calciomercato invernale. Giuntoli pensa ad una offerta da 22 milioni per ingaggiarlo

Il calciomercato non si ferma mai. Nonostante la sessione estiva si è chiusa ormai da circa 10 giorni, le squadre stanno continuando a lavorare per arrivare pronti a gennaio. Possibile un nuovo duello tra Inter e Juventus per un calciatore. Il contratto in scadenza nel 2025 sta portando le squadre italiane a muoversi in anticipo per battere la concorrenza. E i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto una proposta importante per avere la meglio sulle altre squadre.

Una mossa che potrebbe consentire anche di battere la concorrenza dell’Inter. La Juventus ci pensa e sarebbe pronta nei prossimi mesi a mettere sul piatto una proposta importante per regalare il giocatore a Thiago Motta. La strada è ancora lunga e per questo motivo non è da escludere una situazione completamente differente. Ma i bianconeri sono fortemente interessati e proveranno a chiudere il colpo durante il calciomercato invernale.

L’Inter ha le idee molto chiare su come muoversi durante il calciomercato invernale. L’ipotesi avanzata nei giorni scorsi è la possibilità di affondare il colpo per un giocatore e anticipare il suo arrivo a gennaio. Il contratto in scadenza aumenta la concorrenza in caso di assalto a parametro zero e quindi si starebbe ragionando sulla possibilità di acquistarlo già nei prossimi mesi ad un prezzo scontato rispetto al passato.

Calciomercato Inter, occhio alla Juventus per David: i dettagli

Attenzione, però, alla Juventus. I bianconeri avrebbero individuato in David il rinforzo giusto per il reparto offensivo e potrebbe mettere sul piatto in quinquennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione per convincere il canadese ad accettare la proposta della Juventus firmando a zero coi bianconeri. Una operazione complessiva da 22 che potrebbe portare Giuntoli a sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi un attaccante molto cercato dalle big di tutto il mondo.

Una proposta che potrebbe sbaragliare anche la concorrenza dell’Inter. Naturalmente David rappresenta un calciatore destinato ad alzare la qualità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ci attendiamo, quindi, un possibile nuovo Derby d’Italia per arrivare al giocatore canadese. Giuntoli ha pronto una mossa per sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi il giocatore.