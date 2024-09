Trenta milioni per l’erede di Calhanoglu: Asllani fatto fuori

L’Inter inizia a ragionare sul futuro. L’erede di Calhanoglu potrebbe arrivare per 30 milioni di euro. Bocciatura netta per Asllani

È tempo di pensare al futuro in casa Inter. Nel giro di due stagioni i nerazzurri dovranno quasi certamente rinnovare la difesa e il centrocampo. Sulla linea mediana del campo Barella e Frattesi sono destinati a dare una mano importante ancora per diverso tempo. Discorso non proprio simile per Mkhitaryan e Calhanoglu, con quest’ultimo che continua ad essere il regista di Simone Inzaghi, ma i 30 anni sono stati raggiunti e non possiamo escludere che in futuro le strade con Milano si separeranno.

Per la sostituzione l’indiziato principale era Asllani, ma l’ex Empoli non sembra convincere pienamente e si sta guardando con attenzione anche ad altri profili. C’è un nome che potrebbe intrigare molto Marotta e Ausilio. Serviranno 30 milioni per convincere il club a lasciarlo partire, ma si tratterebbero di soldi ben investiti.

Calhanoglu per almeno un’altra stagione (questa appena iniziata…) resterà il faro del centrocampo nerazzurro, ma in casa Inter nelle prossime settimane potrebbero iniziare i ragionamenti sulla possibilità di portare da subito il suo sostituto in rosa per farlo integrare alla perfezione nel gruppo ed averlo già pronto quando il turco deciderà di lasciare Milano. Il nome stuzzica molto i dirigenti nerazzurri e si potrebbe arrivare grazie anche alla cessione di Asllani.

Calciomercato Inter: trovato l’erede di Calhanoglu, colpo da 30 milioni

L’Inter per il post Calhanoglu potrebbe puntare su Ricci. L’attuale centrocampista del Torino in questi giorni si è messo in mostra con la Nazionale e la prossima estate è destinato a diventare uno dei giocatori più cercati dalle big. I granata sono pronti a chiedere 30 milioni per lasciarlo andare e la cessione di Asllani dovrebbe facilitare questa operazione. Naturalmente al momento si tratta di una semplice idea e bisognerà aspettare un po’ prima di capire cosa potrà succedere.

Il profilo dell’ex Empoli stuzzica molto la dirigenza nerazzurra e a questo punto non è da escludere un tentativo la prossima estate per anticipare la concorrenza. Una operazione non semplice da concludere per diversi motivi, ma Ricci rappresenta forse la soluzione ideale per sostituire Calhanoglu in un prossimo futuro e senza accelerare i tempi il rischio è quello di essere anticipati dalla concorrenza. Per questo motivo l’Inter presto potrebbe affondare il colpo e chiudere l’affare intorno ai 30 milioni di euro, cifra importante anche se non altissima.