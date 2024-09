“Fuori rosa e venduto”: flop Inter a Monza, decisione drastica

La prestazione dell’Inter a Monza non è stata delle migliori e un giocatore è finito nel mirino delle critiche: si chiede la cessione

Il primo vero turnover in casa Inter non ha dato i risultati sperati. A Monza Inzaghi ha messo una formazione molto diversa dalle precedenti per concedere un po’ di riposo ad alcuni giocatori in vista della trasferta di Manchester e del derby. Una scelta che con il senno di poi si è rivelata sbagliata. Una squadra compassata e senza quella velocità nel giro palla a cui eravamo abituati.

Una serata complicata per tutta la squadra di Simone Inzaghi, ma i tifosi nerazzurri hanno individuato un colpevole ben preciso. Sui social si sono scatenati chiedendo la cessione già a gennaio e di tenerlo in panchina (c’è anche chi ha avanzato la proposta di metterlo fuori rosa) fino alla riapertura del calciomercato. Decisione che non sarà presa, ma di certo l’occasione per provare a tornare ad avere più spazio non è stata sfruttata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Interlive (@interlive_it)

Questa poteva essere la partita giusta per dimostrare le proprie qualità e magari scalare la gerarchia di Simone Inzaghi, ma purtroppo per molti l’occasione non è stata sfruttata. Prestazione insufficiente ed ora il rischio di non vedere più il campo almeno per alcune partite.

Inter: prestazione insufficiente, tifosi infuriati

Tra i giocatori che nella sfida contro il Monza hanno deluso le aspettative c’è sicuramente Asllani. Il centrocampista albanese aspettava con ansia questa occasione per poter dimostrare di essere all’altezza di un titolare Calhanoglu. La serata, però, non è stata delle migliori e l’ex Empoli è finito da subito nel mirino dei tifosi nerazzurri. Bocciatura totale e richiesta all’Inter di cederlo il prima possibile per poi andare a prendere un regista in grado di non far abbassare il livello della squadra con l’assenza del turco.

A parte le critiche dei tifosi, si può dire che per Asllani non è stata una delle migliori serate. Il gioco dell’Inter è sembrato molto compassato e in parte la responsabilità è anche sua dovendo essere il regista della squadra scesa in campo a Monza.

Certe partite servono per silenziare e in qualche caso bloccare certi sedicenti compagni di tifo. Ok, forse ieri #Inzaghi ha esagerato col turnover ma in vista City e derby ci stava. Dove sono quelli che fino a ieri "perché #Frattesi è #Asllani sono sempre in panca?" ⬇️ — DiegoR (IM 🌟🌟#spuntaNERazzurra) (@DieR23) September 16, 2024

Giocatore di una inutilità disarmante, praticamente con lui in campo smetti di giocare a calcio. Non recupera palloni, non attacca. Buono solo sui calci piazzati. Mandarlo in prestito al Venezia prima di subito. #MonzaInter #Asllani pic.twitter.com/VoBNgsTGHD — Vocefuoricontesto (@Vocefuoriconte1) September 16, 2024

#Asllani in campo vuol dire solamente ritmi da amichevole estiva. Scandaloso, lentissimo e fuori ritmo. Vattene#Monza – #Inter — ᶻᵘᶻᶻᵒ (@zuzzo1908) September 15, 2024

Primo tempo dove abbiamo avuto difficoltà in costruzione: #Asllani lento, gioca alla #Brozovic tanto in orizzontale e poco in verticale, la tocca 3-4 volte. #Frattesi in costruzione non è #Barella ma serve in area.

Dovremmo tirare di più da fuori. #ForzaInter #MonzaInter pic.twitter.com/Po5PiaPJ5Y — Gianni (@gianniparisio) September 15, 2024

L’assenza di Calhanoglu ha avuto un peso molto importante e, soprattutto, i nerazzurri ad oggi non possono prescindere dal turco. Poi a gennaio saranno fatte tutte le valutazioni del caso anche su una eventuale partenza dell’albanese. I prossimi tre mesi saranno fondamentali e, in caso di prestazioni simili, non possiamo escludere che il desiderio di alcuni tifosi di vederlo in un’altra squadra possa essere esaudito.