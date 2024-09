Inter, frattura scomposta e operazione: salta il big match

Brutte notizie per un tecnico dopo l’ultimo turno. Frattura scomposta per il giocatore e operazione obbligatoria: salta il big match

La stagione è appena iniziata e per un tecnico non arrivano delle buone notizie. L’infortunio rimediato nell’ultima giornata di campionato si è rivelato più grave del previsto ed ora il giocatore dovrà stare ai box per diverso tempo prima di poter rientrare nuovamente a disposizione del proprio allenatore. Una regola improvvisa e complica non poco i piani della squadra, che già in quel ruolo aveva scelte assolutamente ridotto all’osso.

Gli esami, però, hanno evidenziato una frattura scomposta e, di conseguenza, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurla. Ora dalle prossime ore inizierà il lungo periodo di recupero che lo porterà a ritornare in campo solamente fra due mesi. Uno stop che costringerà il giocatore a saltare anche il big match.

La speranza dei tecnici è sempre quella di poter poter avere tutta la rosa a disposizione. Ma non sempre riescono nel raggiungere l’obiettivo ed è il caso di questo infortunio. Il giocatore ha rimediato una frattura scomposta alla caviglia e nella giornata odierna si è sottoposto all’intervento chirurgico per provare ad accelerare i tempi del rientro in campo.

Inter: grave infortunio, salta il big match

Per Saelemaekers sono due mesi quelli di stop per la frattura scomposta alla caviglia. Il belga è uscito per infortunio dalla sfida contro il Genoa e la speranza era quella di riuscire a recuperarlo nel minor tempo possibile, ma purtroppo non sarà così. L’ex Milan resterà ai box almeno fino a novembre e questo non gli permetterà di essere presente al big match con l’Inter del prossimo 20 ottobre. Una brutta notizia per De Rossi considerando anche l’importanza che il giocatore è riuscito ad assumere nel giro di davvero poco tempo nella rosa del tecnico romano.

Ora bisognerà trovare una soluzione differente. Visti che i tempi di recupero non sono lunghissimi, difficile immaginare un intervento sul calciomercato. Plausibile un reintegro nella lista di Zalewski almeno fino a novembre per poi riportare il belga a disposizione di Daniele De Rossi. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si muoveranno i giallorossi in questo senso. Di certo l’infortunio di Saelemaekers non aiuta il club capitolino e complica ancora di più un inizio di stagione difficile visto che ancora la prima vittoria stagionale non è arrivata.