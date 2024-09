Cristante lo ‘porta’ alla Roma: 25 milioni all’Inter a gennaio

La Roma potrebbe bussare alla porta dell’Inter per un giocatore nerazzurro. Pronta una proposta di 25 milioni di euro a Marotta

Il calciomercato si è chiuso da poco, ma le società iniziano a guardare già a gennaio. Tra queste c’è sicuramente la Roma. I giallorossi non hanno completato la rosa di De Rossi a causa di alcune uscite non fatte e per questo motivo nella prossima sessione sono attese delle novità importanti. A partire da Cristante. Il feeling tra lui e il tecnico non è mai realmente nato e il centrocampista potrebbe in inverno lasciare la Capitale per iniziare una esperienza diversa dall’ultima.

Cessione che porterebbe la Roma a bussare alla porta dell’Inter per un rinforzo importante a centrocampo. Una trattativa non semplice da portare a termine, ma davanti a 25 milioni di euro l’Inter potrebbe vacillare e sedersi al tavolo per iniziare i colloqui con i giallorossi e valutare la fattibilità dell’operazione. Per il momento si tratta di una semplice idea, ma con la cessione di Cristante tutto si potrebbe trasformare in realtà.

La Roma lavora per rinforzare il reparto di centrocampo. De Rossi non è propriamente soddisfatto della mediana e il tentativo di cedere Cristante l’ultimo giorno di calciomercato per poi cercare un sostituto last minute ne è la conferma. Alla fine, però, il giocatore scuola Milan non è partito e questo ha portato la società capitolina a rinviare il discorso a gennaio. Nei prossimi mesi i discorsi per l’addio del classe 1995 potrebbero entrare nel vivo e a quel punto i capitolini andrebbero con forza sul sostituto.

Calciomercato Inter: la Roma ci prova, pronti 25 milioni di euro

Il nome molte volte accostato alla Roma è stato quello di Frattesi. Ma l’Inter non ha intenzione di cederlo e le caratteristiche del centrocampista cresciuto a Trigoria non sono le stesse di Cristante. Una partenza del registra ex Atalanta potrebbe portare i giallorossi a chiedere all’Inter Asllani. L’albanese continua a trovare poco spazio e davanti ad una offerta intorno ai 25 milioni di euro la trattativa dovrebbe almeno iniziare. Poi resta da capire la volontà da parte di Inzaghi di privarsi del centrocampista in questa sessione di calciomercato oppure aspettare l’estate.

Ad oggi tutto questo resta una semplice idea. Ma nei prossimi mesi esiste la possibilità che si possa trasformare l’ipotesi di Asllani alla Roma in realtà soprattutto in caso di partenza di Cristante. Una pista che quindi potrebbe prendere piede già nei primi giorni di gennaio.