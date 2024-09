Mercato pazzo: rescinde il contratto prima del derby

È un inizio di stagione davvero ‘pazzo’ e con diverse sorprese. Il contratto è pronto ad essere rescisso a pochi giorni dal derby

Si avvicina alla conclusione il conto alla rovescia per il derby. Domenica sera Inter e Milan scenderanno in campo per una stracittadina importante per entrambi. I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria dopo la frenata di Monza, i rossoneri non possono permettersi errori per non complicare ancora un inizio di stagione.

A tutto questo si aggiunge la rescissione attesa nelle prossime ore. Le parti sono al lavoro per trovare l’accordo e interrompere il rapporto che ormai va avanti da tempo. Una scelta obbligata per consentire al tesserato di intraprendere una nuova avventura già nei prossimi giorni. I contatti ormai vanno avanti da tempo e ci aspettiamo un comunicato ufficiale da parte della società prima del derby di domenica.

Rescissione prima del derby: decisione presa

La rescissione era nell’aria ormai da tempo, ma non sicuramente in tempi così brevi. Ma nelle ultime ore una squadra si è presentata con una offerta sicuramente molto importante e quindi le parti sono al lavoro per interrompere il rapporto. Un passaggio necessario prima di intraprendere la nuova avventura.

L’esperienza di Stefano Pioli con il Milan può ormai ritenersi conclusa. Dopo la decisione di non continuare presa al termine della scorsa stagione, il tecnico parmense ha aspettato l’occasione giusta ed ora sembra essere arrivata.

L’allenatore nelle prossime ore dovrebbe volare in Arabia per legarsi all’Al-Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo. I sauditi hanno esonerato Rui Castro e stanno aspettando la rescissione con i rossoneri per poter ufficializzare l’arrivo di Pioli sulla propria panchina. Pioli avrebbe rifiutato la proposta della Roma, che ha virato su Juric per il post De Rossi, così l’Al-Nassr è pronto a mettere nero su bianco l’accordo con il tecnico parmense nel giro di davvero poco tempo.