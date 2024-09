Non accade dal 2018: Inter, serata da brividi a Manchester

Per l’Inter esordio da brividi in questa nuova Champions League. La trasferta di Manchester nasconde mille insidie e un tabù da sfatare

Il sorteggio della nuova Champions League non è stato sicuramente benevolo. L’esordio in casa del Manchester City nasconde mille insidie per gli uomini di Simone Inzaghi. I Citizens, come ogni anno, partono tra le favorite per la vittoria finale e i nerazzurri dovranno mettere in campo una prestazione di livello per cercare di portare a casa un risultato positivo.

Una serata che si preannuncia da brividi per l’Inter. I nerazzurri saranno chiamati ad una vera e propria impresa per portare a casa i tre punti. C’è, infatti, un dato, riportato dal Corriere dello Sport, che mette assolutamente paura. Non succede dal 2018 e Lautaro Martinez e compagni sono chiamati a sfatare un vero e proprio tabù. Non sarà semplice, ma il calcio ci ha sempre riservato dei risultati a sorpresa e chissà se anche la squadra di Simone Inzaghi riuscirà a ribaltare il pronostico della vigilia.

Manchester City-Inter, un tabù da sfatare: non accade dal 2018

Il Manchester City in questi anni è diventata una squadra di assoluto livello e, soprattutto, ha dato vita ad una continuità di risultati invidiabile. Tra le mura amiche, soprattutto in Champions League, sono una vera e propria corazzata e non sarà assolutamente semplice per l’Inter ritornare a casa con un risultato positivo.

Come scritto dal quotidiano italiano, il Manchester City non perde in casa dal 2018. Era settembre e a sbancare lo stadio inglese fu il Lione. Ora sei anni dopo i nerazzurri sono chiamati a sfatare questo tabù. Le qualità nella rosa non mancano, ma servirà una prestazione di assoluto livello per provare a mettere fine a questa imbattibilità.

Naturalmente c’è bisogno di una partita diversa da quella di Monza per uscire dall’Etihad Stadium almeno con la consapevolezza di essere forti e di poter ambire anche in questa stagione ad un risultato importante. Poi sarà il campo a dire se la squadra di Inzaghi ritornerà da Manchester con un risultato positivo oppure no.

Di certo la sfida contro il City rappresenta un esame di maturità molto importante per Lautaro e compagni. La speranza di Inzaghi è che si possa fare quel salto di qualità per cercare di competere anche con le più forti di questa competizione. La risposta definitiva arriverà solamente intorno alle 23 di questa sera. Ma intanto sin da ora si preannuncia un esordio da brividi.