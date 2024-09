Inter, convocata riunione d’urgenza: cosa succede

A pochi giorni dal derby spunta una notizia importante in casa Inter: convocata una riunione d’urgenza. Ecco cosa sta succedendo

La testa dell’Inter è rivolta al derby. Archiviata l’ottimo pareggio con il Manchester City, i nerazzurri stanno già pensando alla sfida contro il Milan. Un match fondamentale per cercare di ritrovare il successo in campionato e naturalmente staccare ancora di più i cugini in classifica. Ma c’è anche un’altra questione che nelle ultime ore sta tenendo banco e riguarda un tema molto delicato per quanto riguarda i nerazzurri.

È stata convocata una riunione d’urgenza per cercare di valutare meglio il da farsi. Al momento sono in corso tutte le riflessioni del caso e nel giro di poco tempo si dovrà prendere una decisione molto importante. Naturalmente l’Inter guarda con attenzione a questa vicenda e spera di poter poter avere un quadro molto più chiaro in davvero poco tempo.

⭐️⭐️L’#Inter ha fra le mani un altro talento, Thomas #Berenbruch, centrocampista classe 2005 nato a Milano. 👏Mercoledì ha messo in mostra tutto il suo grande potenziale siglando una doppietta al Manchester City in Youth League. Il secondo gol è stato un vero capolavoro. pic.twitter.com/X0oNzK6IMK — Interlive (@interliveit) September 20, 2024

Inter: riunione d’urgenza, cosa sta accadendo

Per l’Inter quella appena iniziata è una stagione che si preannuncia lunga e ricca di partite. Se non ci saranno sorprese dell’ultimo momento, l’annata si chiuderà con il Mondiale per Club. Ma per ora è una competizione che continua ad avere diversi problemi e si sta cercando di trovare una soluzione definitiva. Secondo quanto riferito da The Athletic, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha convocato una riunione d’urgenza con i responsabili delle emittente televisive per cercare di sbloccare la situazione.

Al momento non c’è un compratore e la speranza dei vertici del calcio è che si possa arrivare ad una soluzione. Di certo risolvere la questione su dove vedere le partite rappresenta un passaggio fondamentale per una competizione che da tempo è al centro delle polemiche. L’Inter guarda con attenzione a questa vicenda e attende di capire come andrà a finire la questione.

Naturalmente c’è un altro tema molto importante da affrontare e non la questione dei diritti televisivi. Ovvero il possibile sciopero dei giocatori per le troppe partite. Nel mirino c’è il nuovo format del Mondiale per Club. Una competizione, insomma, che non parte sicuramente nel migliore dei modi e che rischia di saltare.

Fino ad oggi è tutto confermato, ma ci sono molte questioni da capire e non sono escluse delle sorprese nelle prossime settimane. Infantino, comunque, ha deciso di muoversi in prima persona e l’Inter assiste a distanza per capire cosa succederà e alla fine quale sarà la scelta finale.