No all’Inter: per ‘colpa’ di Dybala è andato alla Juve

Ancora una beffa per l’Inter sul calciomercato. Il giocatore ha detto sì alla Juve e non ai nerazzurri per ‘colpa’ di Paulo Dybala

Paulo Dybala e l’Inter: un rapporto che non riesce a decollare. Nonostante l’ottimo rapporto tra lui e Marotta, l’argentino nell’ultima sessione di calciomercato si è trasformato in una sorta di nemico per i nerazzurri. Un giocatore, infatti, non è arrivato alla corte di Simone Inzaghi a causa del consiglio dell’argentino di andare alla Juventus.

Una conferma del forte rapporto tra il giocatore e la Juventus. Giuntoli ha potuto contare sull’aiuto dell’ex bianconero per piazzare un colpo importante durante il calciomercato estivo. Per l’Inter, invece, la seconda beffa dopo la questione Cabal. Ma ora non è da escludere che i nerazzurri e lo stesso Marotta possano vendicarsi, sempre sportivamente parlando, strappando un obiettivo della Vecchia Signora durante la sessione invernale.

Calciomercato: niente Inter, va alla Juventus per Dybala

È stata una sessione di calciomercato con molti obiettivi in comune tra Inter e Juventus. Alla fine molti di questi non sono arrivati in Italia mentre su uno ha avuto la meglio la squadra bianconera. Naturalmente stiamo parlando di Cabal. I nerazzurri avevano ormai chiuso con il difensore del Verona, ma l’inserimento di Giuntoli ha ribaltato la situazione. Ma ora spunta un nuovo retroscena. Un altro giocatore poteva finire alla corte di Simone Inzaghi, ma poi ha detto sì alla squadra allenata di Thiago Motta. Si tratta di Nico Gonzalez.

L’argentino nella conferenza stampa di presentazione non ha smentito l’interesse dell’Inter nei suoi confronti, alla ricerca di una seconda punta, ma alla fine il colloquio con Dybala è stato decisivo per dire sì alla Juventus. “In quei giorni ho sentito Paulo – ha ammesso l’ex Fiorentina – e non ha avuto dubbi nel consigliarmi di venire qui e nel raccontarmi questo meraviglioso mondo“.

Un suggerimento che naturalmente il giocatore ha colto al volo sapendo comunque di scatenare la dura reazione da parte della tifoseria della Fiorentina. Dybala ancora una volta si trasforma in un nemico per l’Inter. Naturalmente il mancato arrivo dell’argentino ha portato i nerazzurri a confermare Arnautovic e Correa in rosa per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. Naturalmente un piccolo rimpianto c’è, ma ora la speranza è di portare Gonzalez a pentirsi della scelta di aver preferito Torino rispetto Milano.