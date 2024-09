Anomalia Inter tra le big d’Europa: la squadra di Inzaghi è l’unica

Un dato davvero incredibile riguarda l’Inter di Simone Inzaghi: è l’unico top club in Europa con questa caratteristica

Era successo poco più di un anno fa di vedere il Manchester City faticare a dominare un match: in quel caso, grazie al gol di Rodri, la squadra di Pep Guardiola riuscì comunque ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. L’Inter, però, era e rimane una delle big del calcio europeo in grado di insidiare il dominio dei ‘Citizens’.

È successo recentemente nello 0-0 all’esordio europeo nel quale gli inglesi hanno seriamente rischiato anche di perdere. C’è un fattore che sembra distinguere l’Inter dalle altre grandi d’Europa e potrebbe essere proprio questa statistica a ‘dar fastidio’ a Guardiola, in campo. Lungo possesso palla, passaggi diretti ma mai – o quasi mai – dribbling. Proprio così.

‘The Athletic’ ha infatti approfondito il tema, con l’esperto di tattica Michael Cox che ha provato ad analizzare il match dell’Etihad per chiarire le caratteristiche uniche della squadra allenata da Simone Inzaghi. Si parla di forza difensiva, costruzione del gioco dal basso e grande intelligenza in mediana e da parte dei terzini, sempre pronti a sovrapporsi.

Inter, che anomalia: è l’unica in Europa

Ma la questione dribbling resta uno straordinario paradosso: nel pezzo si sostiene come di per sé il calcio italiano non sia caratterizzato da grandi dribblatori. In relazione a quanto produce in attacco, però, spunta l’anomalia: i ragazzi di Inzaghi non superano mai l’uomo nell’uno contro uno, un tema già approfondito da Interlive qualche giorno fa.

Confrontando il numero di reti segnate e i dribbling tentati nei 5 top campionati europei nella stagione 2023/24, ecco il dato pazzesco. Oltre 100 reti segnate, una media di 2,29 a gara sovrapponibile a quella del PSG ed inferiore solo a Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e lo stesso City. In quanto a dribbling, però, persino Bochum, Mallorca o Genoa hanno fatto meglio dei campioni d’Italia in carica. Un’assoluta eccezione, come riferito da Cox, con i nerazzurri che sovvertono il legame tra dribbling e reti realizzate.

L’Inter di Simone Inzaghi, che raramente si distacca dal 3-5-2, è in grado di produrre una grande quantità di palle gol pur senza appoggiarsi a dribblatori in grado di saltare l’uomo. Spazio a palleggiatori e a gli inserimenti. Un qualcosa di davvero unico in ambito europeo. Secondo quanto riportato da ‘Kickest’, infine, dopo 4 giornate di campionato l’Inter risulta la peggiore della Serie A in quanto a dribbling. Appena 9 su 34 tentati ed una percentuale appena superiore al 26%.