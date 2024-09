Lautaro choc: cosa sta succedendo al capitano dell’Inter

Momento non sicuramente semplice per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro non sta riuscendo ad esprimersi ai suoi livelli

Prosegue il momento complicato per Lautaro Martinez. Un periodo no che va avanti da ormai diverso tempo e in molti si stanno chiedendo cosa sta succedendo al capitano nerazzurro. I numeri parlano chiaro ed evidenziano delle difficoltà per l’argentino. In casa ormai non segna da oltre sei mesi (l’ultima rete risale a marzo ndr) e nelle ultime 12 gare di campionato ha trovato il gol solamente a Frosinone lo scorso 10 maggio.

Dati davvero terribili per uno come Lautaro Martinez. Sta pagando le fatiche della scorsa stagione e della Copa America o sotto c’è altro? È questa la domanda che i tifosi nerazzurri si stanno chiedendo. Al momento non è semplice dare una risposta. La certezza è che anche il giocatore è consapevole di non riuscire a dre una mano importante ai suoi compagni e non ci resta che aspettare le prossime partite per capire se la situazione cambierà.

Un inizio di stagione non semplice per Lautaro era assolutamente prevedibile. La Copa America, il ritiro saltato e l’infortunio facevano presagire una partenza di campionato non sicuramente facile per il giocatore argentino. Ma forse mai nessuno si sarebbe immaginato prestazioni davvero così complicate. Sembra essere completamente differente da quello della scorsa stagione ed ora in molti si chiedono se magari lasciarlo in panchina per qualche partita potrebbe consentirgli di ritornare quello di una volta.

Inter, Lautaro ammette: “Sto facendo molta fatica”

Il momento non facile è confermato anche dallo stesso Lautaro. “Sto facendo molta fatica – ha ammesso l’attaccante nerazzurro nel post partita del derby – mi sento la responsabilità addosso di non riuscire a fare il lavoro dello scorso anno. Sono in forte ritardo e devo cercare di lavorare il doppio per ritornare quello dello scorso anno. Basta parole, bisogna abbassare la testa e pedalare“.

Parole forti, ma da capitano. Lautaro ha la consapevolezza che non si sta esprimendo al meglio ed è pronto a lavorare di più per recuperare il terreno perso quest’estate. L’obiettivo del capitano nerazzurro è quello di ritornare ai livelli dello scorso anno nel minor tempo possibile per dare una mano ai suoi compagni. Alla fine l’argentino sta davvero mancando a questa Inter e, quindi, serve assolutamente un suo recupero per riuscire a cambiare passo e non complicare ancora di più la stagione.