È uscito in barella: brutto infortunio prima di Udinese-Inter

Brutte notizie per il tecnico in vista di Udinese-Inter. Il giocatore è uscito in barella e quasi certamente salterà il match di sabato

Udinese–Inter si avvicina e per un tecnico non ci sono assolutamente buone notizie. Un giocatore è uscito in barella a causa di un infortunio e i tempi di recupero saranno valutate nelle prossime ore. La speranza dell’allenatore è che possa ritornare a disposizione il prima possibile, ma si avrà un quadro definitivo solamente dopo i controlli medici.

L’infortunio sembra toglierlo dai giochi per Udinese–Inter. Mancano ormai circa 48 ore al match e per questo motivo sembra impossibile un recupero per la sfida del ‘Bluenergy Stadium’. Una brutta notizia per il tecnico e anche per i tifosi visto che si perde una freccia al proprio arco. Nei prossimi giorni capiremo meglio i tempi di recupero e si capirà quando potremo rivedere il giocatore nuovamente in campo per dare una mano ai compagni.

🚨’La Gazzetta dello Sport’ conferma che #Buchanan dovrebbe tornare in gruppo durante la sosta di ottobre e tra i convocati per la sfida #RomaInter in programma all’Olimpico il 20 ottobre pic.twitter.com/8mgfZLAWFw — Interlive (@interliveit) September 26, 2024

Udinese–Inter si candida ad essere una partita molto importante per entrambe le squadre. Sia i bianconeri che i nerazzurri arrivano da un brusco stop ed ora c’è la volontà da parte dei tecnici di cambiare passo per cercare di raggiungere i propri obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Infortunio e Udinese-Inter a forte rischio

La sfida, però, potrebbe non vedere protagonista Martin Payero. Il centrocampista dell’Udinese ha subìto un infortunio al tallone nella gara di Coppa Italia contro la Salernitana e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Il giocatore è uscito in barella e questo non è sicuramente una buona notizia per i friulani.

Ora sarà valutato nel dettaglio lo stato di forma per decidere se convocarlo oppure no. La speranza è quello di poterlo avere a disposizione nel minor tempo possibile, ma a questo punto la sua presenza nel match di sabato è a forte rischio.

Una assenza sicuramente pesante che non consentirà all’Udinese di avere a disposizione un giocatore di assoluto livello. La speranza da parte dei friulani è quello di poter aver contare ben presto su Payero e, quindi, non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero del centrocampista. Ma la sua presenza contro l’Inter è a forte rischio e vedremo anche chi lo sostituirà nella sfida di sabato alle 15.