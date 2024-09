Blitz Milan, soldi e contropartita per lo ‘scippo’ all’Inter

Possibile nuovo derby di calciomercato. Il Milan prepara il blitz per un giocatore: soldi e contropartita. L’Inter rischia una beffa

La strada per arrivare a gennaio è ancora lunga, ma già da ora iniziano le voci di calciomercato. Le ultime parlano di un possibile derby per un giocatore. Stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan avrebbe individuato in questo calciatore il primo obiettivo per rinforzare la squadra durante il calciomercato invernale e starebbe ragionando sulla possibilità di presentare una proposta per strapparlo alla concorrenza.

Offerta che potrebbe mescolare le carte. L’Inter lo segue da vicino ormai da tempo e stava ragionando sulla possibilità di affondare il colpo solamente questa estate. Ora il forte inserimento del Milan porta Marotta a un bivio: rimanere alla finestra e guardare cosa succede oppure magari muoversi in anticipo. L’ipotesi più probabile è la prima, ma nel calciomercato mai dire mai.

Il Milan ha vinto il derby sul campo ed ora punta a ripetere lo stesso risultato sul mercato. I rossoneri avrebbero individuato in questo giocatore il rinforzo giusto per la squadra di Fonseca. A prescindere si tratta di una operazione non semplice da concludere, ma Furlani un tentativo lo potrebbe fare per capire eventuali spiragli.

Il Milan insidia l’Inter: è derby di calciomercato

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe messo nel suo mirino Samuele Ricci. Per Furlani e Moncada il centrocampista del Torino sarebbe l’erede ideale di Bennacer e si valuta la possibilità di mettere sul piatto una offerta già a gennaio. Possibile un tentativo con cash più una contropartita tecnica. Operazione che è legata ad una partenza di Bennacer, attualmente out per infortunio. Senza il suo addio, i rossoneri non si muoveranno.

Ricordiamo che per strappare il centrocampista, sul quale c’è anche l’Inter, al Torino ci vogliono almeno 30 milioni di euro. E Cairo, come fatto con Buongiorno e Bellanova, potrebbe anche non aprire a contropartite tecniche. Ma c’è un altro aspetto da tenere in considerazione. I granata in questo momento sono in testa alla classifica.

Se il campionato dovesse continuare su questa scia, difficilmente Cairo si priverebbe di un calciatore importante come Samuele Ricci. Perciò già da oggi si prospetta una trattativa non semplice da portare a termine. E l’Inter? I nerazzurri restano alla finestra…