C’è una furia in casa Inter: “Sono inca…to”, scoppia il caos

In casa Inter è arrivato uno sfogo che ha davvero spiazzato i tifosi nerazzurri: nessuno si aspettava un messaggio simile

L’ennesima grande notte di Champions League è andata in archivio ed i tifosi dell’Inter, dopo il 4-0 rifilato alla Stella Rossa in quel di San Siro, possono dirsi soddisfatti. Può farlo anche Simone Inzaghi che ha avuto risposte incoraggianti dalle seconde linee: su tutti un Mehdi Taremi apparso in grande condizione e a segno nel poker nerazzurro.

Una serata che dà fiducia, semmai ve ne fosse bisogno, ad un gruppo forte, convinto delle proprie potenzialità e che quest’anno sembra avere le possibilità di arrivare fino in fondo anche Champions. Ad ogni modo la sessione estiva di calciomercato ha finito per confortare la tifoseria e puntellare intelligentemente la squadra con operazioni mirate, sotto indicazione dello stesso Inzaghi.

Ad ogni modo sembra però essere venuto a galla un ‘problema’, se così si può dire, dopo la convincente prestazione in ambito europeo. Uno sfogo che nessuno si aspettava di sentire al termine della gara di Champions e che ha lasciato di stucco i tifosi dell’Inter.

Inter-Stella Rossa, Carlos Augusto deluso e arrabbiato

Dopo il rotondo successo sulla Stella Rossa in Champions League che porta i nerazzurri a 4 punti in classifica, è stato intercettato dai microfoni di ‘Sky Sport’ il laterale nerazzurro Carlos Augusto, apparso arrabbiato e critico dopo la deludente prestazione in ambito europeo.

L’ex Monza, però, al di là della vittoria raggiunta con estrema facilità non è contento della sua prestazione. In particolare di un momento della gara in cui, dopo mesi di digiuno, avrebbe potuto tornare a segnare. Una clamorosa occasione sciupata, con Inzaghi che ha poi abbracciato il brasiliano per rincuorarlo dell’incredibile errore sotto porta.

“La vittoria della squadra è sicuramente più importante anche se mi sono inc****to per il gol sbagliato. Devo ritornare ai numeri che avevo prima. Anche se la squadra viene prima di tutto, ora guardiamo avanti. Spero di fare ancora gol”.

Il classe ’99 è arrivato dal Monza, in prestito, nell’estate del 2023 per un esborso economico complessivo vicino ai 13 milioni di euro. L’anno scorso è stato prezioso come ricambio di Dimarco e, all’occorrenza, anche per la difesa durante l’emergenza. 8 presenze complessive tra campionato e coppe per Carlos Augusto, in campo per 365′ e con 1 assist vincente all’attivo. Il gol, solo sfiorato contro la Stella Rossa, arriverà presto.