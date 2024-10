Inchiesta Curva Nord, Inzaghi e Zanetti in Procura: cosa succede

L’inchiesta sulla Curva Nord dell’Inter prosegue senza sosta. Nei prossimi giorni Zanetti e Inzaghi potrebbero essere ascoltati dai pm

Se da una parte l’Inter ha preso chiaramente le distanze sull’inchiesta riguardante la propria Curva Nord, dall’altra ci sono delle intercettazioni che mettono nei guai alcuni tesserati nerazzurri. I contatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport e da altri media italiani, con Simone Inzaghi, Barella, Zanetti e Calhanoglu per avere un numero di biglietti maggiore per la finale di Champions League (e non solo) devono essere approfonditi.

Per questo motivo nei prossimi giorni la Procura di Milano potrebbe decidere di passare all’offensiva e convocare in Procura Simone Inzaghi, Javier Zanetti e tutti i calciatori coinvolti nelle intercettazioni. Un passaggio obbligato per chiarire meglio la propria posizione e capire alcuni passaggi della vicenda. Bisogna anche sottolineare che, almeno per ora, i tesserati nerazzurri e il club non risultano tra gli indagati.

🗣#Marotta: “Inchiesta Curva Nord? Vorrei tranquillizzare i nostri tifosi, noi siamo parte lesa e non abbiamo nulla da temere. L’#Inter è una società integerrima, confidiamo nella magistratura e sul fatto che possa allontanare la criminalità dallo stadio” pic.twitter.com/ULZ75Dwb0t — Interlive (@interliveit) October 1, 2024

Nessuna iscrizione sul registro degli indagati, ma diversi punti da accertare. Per questo motivo Zanetti e Simone Inzaghi presto potrebbero essere ascoltati dagli inquirenti. Con loro anche Barella e Calhanoglu, i due calciatori che avrebbero avuto più contatti diretti con i tifosi (soprattutto con il capo ultra Ferdico ndr). Ma è sicuramente particolare la posizione di Zanetti.

Inchiesta ultras: la posizione di Zanetti, Inzaghi e degli altri nerazzurri

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano nerazzurro è stato accusato proprio da Ferdico di averlo informato sui possibili movimenti della Polizia nei confronti della Nord dopo l’uccisione di Boiocchi, avvenuta nell’ottobre 2022. Un passaggio anche questo che dovrà essere chiarito nell’ormai probabile colloquio con i magistrati. Per il momento nessuno del club risulta essere indagato. Ma la loro posizione è comunque al vaglio della giustizia sportiva e non sono da escludere delle sanzioni molto importanti.

Ad oggi l’ipotesi di una squalifica per la violazione del codice sportivo resta assolutamente sul tavolo. La giustizia sportiva sta aspettando tutte le carte e magari anche le dichiarazioni delle persone coinvolte prima di prendere una decisione definitiva.

Da parte dell’Inter c’è stata la massima disponibilità alla collaborazione e questo potrebbe portare ad evitare delle sanzioni più dure a livello societario. Ma per quanto riguarda il coinvolgimento dei singoli, non è attesa nessuna linea morbida. La Procura della FIGC è pronta a rispettare le norme e il rischio è quello di una squalifica.