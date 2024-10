Annuncio in diretta: infortunio e nuovo bomber per l’Inter

L’Inter per tutta l’estate ha cercato una punta per poi confermare Correa e Arnautovic. Ora l’annuncio in diretta che cambia tutto

È stato un calciomercato estivo non troppo movimentato per l’Inter. I nerazzurri hanno puntellato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e cercato con insistenza un nuovo attaccante. Si è parlato tanto di Gudmundsson, ma alla fine i problemi con la giustizia e le mancate partenze di Correa e Arnautovic non hanno portato i nerazzurri ad affondare il colpo. Ma a Viale della Liberazione non hanno comunque abbandonato l’idea di portare una punta alla corte di Simone Inzaghi.

L’attacco in questo inizio di stagione è forte il reparto che ha dato meno problemi. Le reti non sono mancate e questo sta consentendo all’Inter comunque di vincere le partite nonostante la fragilità della difesa. Ora nelle prossime settimane saranno fatte tutte le valutazioni del caso su come muoversi durante il calciomercato invernale. E proprio su questo è stato fatto un annuncio importante.

La dirigenza nerazzurra non ha mai chiuso la porta ad un possibile arrivo di un attaccante a gennaio. L’intenzione di Viale della Liberazione era proprio quella di lasciare uno slot libero ora per poi intervenire durante il calciomercato invernale. Poi la mancata cessione di Correa ha un po’ cambiato i programmi ed ora sono in corso tutte le valutazioni del caso.

Calciomercato Inter: l’attaccate in un solo caso, l’annuncio

Secondo Vanni, l’Inter non interverrà in attacco a gennaio. “Se gli attaccanti staranno bene e non ci saranno infortuni, i nerazzurri non aggiungeranno nessuno nel reparto offensivo – dice il giornalista de La Repubblica ai microfoni di calciomercato.it – vediamo cosa succede con Correa, ma l’importante è che Taremi faccia qualche gol, Lautaro ritrovi continuità e Thuram mantenga questo periodo di forma strepitosa“. Insomma, se non ci saranno novità dell’ultima ora, il club meneghino dovrebbe restare così fino al termine della stagione.

Poi le dinamiche del calciomercato le conosciamo e il condizionale è sempre d’obbligo. Con una partenza di Correa o Arnautovic ci potrebbe essere un intervento per rafforzare il reparto offensivo.

Per il momento, però, possiamo dire che il reparto offensivo è quello che dà assolutamente meno problemi e non è da escludere che si continui con questi giocatori fino al termine della stagione. Ma la strada fino a gennaio è assolutamente lunga e può succedere di tutto.