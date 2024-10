Problema fisico per Asllani: tutti i dettagli

Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Asllani. Il centrocampista ha saltato l’allenamento con l’Albania. Ecco come sta

La sosta per le nazionali rappresenta sempre un’arma a doppio taglio per i club. Da una parte c’è la possibilità di recuperare gli infortunati, dall’altra si vive questa settimana con l’ansia di ricevere delle brutte notizie dai ritiri. Ed è così anche per l’Inter.

Simone Inzaghi può sorridere visto il rientro in gruppo di Barella la prossima settimana e le buone nuove da Thuram. Il giocatore francese, nonostante nella giornata di ieri ha svolto solo terapie, resta a disposizione di Deschamps.

Un po’ di preoccupazione, invece, per Asllani. Il centrocampista nerazzurro non ha svolto l’allenamento di ieri con l’Albania e questo ha fatto scattare un piccolo campanello di allarme ad Appiano Gentile. Dalla nazionale allenata da Sylvinho non arrivano comunque particolari segnali critici sulle condizioni del regista. Già nelle prossime ore potrebbe tornare a disposizione del commissario tecnico.

🗓️🏆Le date della Supercoppa italiana 2025 che si giocherà di nuovo in Arabia Saudita🇸🇦 📌#InterAtalanta sarà la prima semifinale pic.twitter.com/TSHuXqPF8D — Interlive (@interliveit) October 9, 2024

Infortunio Asllani: ecco come sta

Le buone notizie arrivate da Thuram e Barella sono state oscurate dal campanello di allarme scattato per Asllani. Il centrocampista albanese non si è allenato con l’Albania e questo ha fatto leggermente preoccupare Inzaghi. In realtà non è niente di particolarmente grave e presto il giocatore sarà regolarmente in gruppo. Infatti, la scelta di non prendere parte alla seduta con i compagni è stata precauzionale. Nessun guaio muscolare, ma semplicemente un dolore per una contusione al polpaccio rimediata due giorni fa.

Asllani, quindi, già nelle prossime ore dovrebbe rientrare in gruppo e mettersi a disposizione di Sylvinho. Sicuramente una buona notizia per Inzaghi, che spera di poter avere tutti a disposizione per la delicata trasferta contro la Roma. I giallorossi hanno un solo risultato a disposizione e questo rappresenta un ostacolo maggiore per i nerazzurri.

Ma per adesso dall’infermeria arrivano solo ottime notizie. Asllani e Thuram restano regolarmente nei ritiri delle proprie nazionali e questo significa che i due problemi fisici non sono allarmanti. Barella, invece, ha deciso di allenarsi nonostante il giorno di riposo. Il programma prevede il rientro in gruppo la prossima settimana per essere a disposizione contro la Roma.