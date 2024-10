Esami Thuram alla caviglia: il responso è arrivato

Apprensione in casa Inter per la caviglia di Thuram. Nelle scorse ore il giocatore si è sottoposto ai controlli del caso e c’è il responso

Prima la tripletta, poi l’apprensione per le condizioni della caviglia. È stato un sabato sera dai due volti per Marcus Thuram. Il francese ha deciso il match contro il Torino, ma all’uscita dal campo c’era preoccupazione per il possibile infortunio. L’entrata di Marìpan, che è costata il rosso al difensore granata, è stata molto dura e da subito si è pensato ad un problema serio. Anche Simone Inzaghi nella conferenza stampa post partita aveva espresso un po’ di timore sul transalpino.

Il giocatore nella giornata di domenica si è sottoposto a tutti i controlli medici del caso anche per capire se poteva rispondere alla chiamata della Francia. Il responso è arrivato nelle scorse ore ed è stato immediatamente comunicato sia all’Inter che al commissario tecnico transalpino.

La presenza del sangue all’uscita dal campo aveva fatto pensare a tutti un infortunio molto grave. Si temevano addirittura delle lesioni ai legamenti. Ore di apprensione prima degli esami e poi al responso sia l’Inter che la Francia hanno potuto tirare un grosso sospiro di sollievo.

🗣️#Bergomi: “L’#Inter anche se vince percepisci che non è quasi mai in controllo. I difensori sono bravi, ma hanno determinate caratteristiche. #Frattesi non è Barella ed è quasi più una punta che un centrocampista. Ecco perché quest’anno la squadra fa più fatica” pic.twitter.com/lHfSgT4kIz — Interlive (@interliveit) October 7, 2024

Inter, come sta Thuram

Gli accertamenti medici, infatti, non hanno evidenziato alcune lesione. La caviglia, quindi, sta bene e il giocatore risponderà alla convocazione della Francia. Naturalmente le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico transalpino per capire se potrà già scendere in campo contro Israele o magari dovrà restare a riposo precauzionalmente per qualche giorno. La certezza è che non ci sono problemi gravi e potrà quindi dare una mano importante alla sua nazionale in una delle due partite o addirittura in entrambi i match.

Una buona notizia anche per Simone Inzaghi. Il tecnico, come scritto in precedenza, aveva espresso un po’ di timore per la caviglia del suo attaccante, ma Thuram sarà regolarmente a disposizione per la prossima sfida di campionato. Sicuramente una novità importante e positiva considerato lo stato di forma del giocatore.

La tripletta contro il Torino ha confermato una crescita nella fase realizzativa ed ora proverà a confermare questo dato anche contro la Roma. Una partita che si preannuncia già da ora molto insidiosa visto che Juric potrebbe giocarsi la panchina proprio contro i nerazzurri.