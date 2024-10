Nuovo allarme Thuram: l’annuncio ufficiale ‘gela’ l’Inter

Le condizioni di Thuram preoccupano in casa Inter. L’annuncio da parte di Deschamps lascia di sasso il club nerazzurro. Le ultime

Nonostante gli esami a cui si è sottoposto Thuram non hanno evidenziato nessuna lesione, le condizioni del francese preoccupano ancora l’Inter. Il francese, regolarmente in ritiro con la nazionale transalpina, è alle prese con il fastidio alla caviglia per la dura entrata di Marìpan durante la gara col Torino. In un primo momento si era pensato addirittura ad una lesione dei legamenti, ma alla fine gli accertamenti medici hanno smentito questa ipotesi.

Il fastidio, comunque, resta come la preoccupazione in casa Inter. Inzaghi avrà un quadro molto più chiaro sulle condizioni del suo attaccante solamente quando ritornerà a disposizione del proprio tecnico. Ma per il momento dalla Francia non arrivano assolutamente delle notizie positive e l’ultimo annuncio ha gelato Appiano Gentile.

🚨#Carboni salterà le prossime due partite dell’Argentina🇦🇷 contro Venezuela e Bolivia. C’è un po’ di apprensione per le sue condizioni, probabili esami nelle prossime ore😬 pic.twitter.com/5uHa5GbZvO — Interlive (@interliveit) October 10, 2024

L’assenza di lesioni aveva fatto tirare un sospiro di sollievo in casa Inter. Sembrava una semplice botta da poter smaltire nel giro di qualche giorno. Ma la situazione sembra essere leggermente peggiore di quanto previsto in un primo momento ed ora si aspetta il rientro in Italia per avere un quadro più chiaro.

Inter, le condizioni di Thuram e le parole di Deschamps

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro Israele Deschamps ha confermato che Thuram ha ancora un fastidio alla caviglia e per questo motivo si è allenato a parte. Molto complicato vederlo in campo contro Israele. Probabile una sua presenza in Belgio, ma molto dipenderà da come reagirà la caviglia nei prossimi giorni.

L’entrata di Marìpan è stata molto dura e ci vorrà sicuramente un po’ di tempo in più per smaltirla anche se non ci sono state lesioni. L’Inter segue con apprensione e attenzione questa vicenda nella speranza di avere presto una buona notizia.

Ad oggi la presenza del transalpino contro la Roma resta in dubbio. Manca ancora più di una settimana alla partita e il tempo per recuperare c’è, ma bisognerà capire come reagirà la caviglia in questi giorni. Non sicuramente una buona notizia per Simone Inzaghi, che sperava di poter contare su tutta la rosa a disposizione per la trasferta nella Capitale.

Da sottolineare come da ritiri delle nazionali non sono arrivate notizie positive. Lautaro, infatti, ha vissuto ore d’ansia a causa dell’uragano Milton. Il tutto fortunatamente si è risolto, ma anche in questo caso ad Appiano Gentile sono stati vissuti momenti di tensione.