Ore di ansia per Lautaro: ecco cosa è successo

Momenti di tensione per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha vissuto con l’Argentina ore d’ansia. Ecco cosa è successo

Lautaro Martinez ormai da qualche giorno ha lasciato Milano per raggiungere la sua Argentina. Il capitano nerazzurro sarà regolarmente impegnato nelle sfide in programma in questa settimana per poi ritornare in Italia e iniziare a preparare l’importante trasferta in casa della Roma.

Intanto, però, dall’Argentina non arrivano delle buone notizie. Lautaro, insieme ai suoi compagni, ha vissuto ore d’ansia. Fortunatamente il tutto si è concluso senza particolari problemi, ma sicuramente per il capitano nerazzurro è stata un’esperienza che difficilmente si dimenticherà. Anche l’Inter ha seguito con tensione tutta la vicenda e ha potuto tirare un sospiro di sollievo una volta che il tutto è diventato un semplice ricordo.

Le trasferte dell’Argentina non sono mai semplici. Le distanze sono importanti e in questo periodo di ottobre il meteo non è mai amico dell’Albiceleste. Nelle ultime ore i giocatori della nazionale sudamericana, tra cui anche Lautaro Martinez, hanno vissuto una esperienza inedita e che non dimenticheranno facilmente.

Momenti di tensione per Lautaro Martinez: cosa è successo

Lautaro, insieme ai suoi compagni, è rimasto fermo per diverse ore a Miami a causa dell’uragano Milton. Ore d’ansia sia perché non si conosceva il comportamento della tempesta in Florida che per il fatto di capire se il volo sarebbe partito oppure no. Una volta che la situazione meteorologica si è tranquillizzata, la nazionale Albiceleste ha preso regolarmente il volo per raggiungere la Colombia, penultima tappa prima di arrivare in Venezuela.

Un viaggio lungo e ricco di contrattempi, ma alla fine l’Argentina è riuscita ad atterrare regolarmente a Maturin, città a 500 chilometri da Caracas. Nella tarda serata italiana di oggi, giovedì 10 ottobre (ore 23 ndr) la squadra di Scaloni scenderà in campo per affrontare i padroni di casa nella gara valida per le qualificazione al Mondiale 2026.

L’Inter ha seguito tutta questa vicenda con apprensione e alla fine ha tirato un grande sospiro di sollievo. In casa nerazzurra c’è anche la speranza che al ritorno del proprio capitano in Italia non ci siano contrattempi simili. In questo periodo il meteo rappresenta una incognita e ritardi potrebbero creare non pochi problemi a Inzaghi. Ma per adesso il presente di Lautaro si chiama Argentina, con l’attaccante che proverà sin dal Venezuela a dare il massimo per aiutare la sua squadra a conquistare i tre punti.