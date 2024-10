Operazione e un anno di stop: con l’Inter è finita

L’infortunio è più grave del previsto e per lui possibile un stop ancora molto lungo. Un contrattempo che lo allontana dall’Inter

Gli infortuni in questo momento rappresentano la vera incognita per i club. Sono molti i giocatori costretti a fermarsi e sottoporsi ad un intervento chirurgico proprio a casa di un problemi non di lieve importanza. E poi la strada del recupero diventa sempre più ardua e tortuosa. Contrattempi non di poco conto considerato che per molti di loro cambiano la carriera.

Per un giocatore, ad esempio, i tempi di recupero si stanno allungando mese dopo mese. L’intervento chirurgico era stato deciso proprio per cercare di rientrare in campo prima, ma purtroppo non sarà così. Il calciatore sente ancora dolore e questo rende impossibile ipotizzare quando ritornerà a disposizione del proprio mister. Una brutta notizia per lui visto che questo infortunio sembra allontanarlo in modo definitivo dal possibile passaggio all’Inter.

Il club nerazzurro ha sempre guardato con attenzione un calciatore e poteva diventare un obiettivo per il futuro. Ma ora le sue condizioni fisiche lo allontanano in modo definitivo dal poter indossare la maglia nerazzurra. Non sicuramente una buona notizia per il giocatore, che molto probabilmente sarà chiamato a dover ricostruire la propria carriera quasi da zero.

Infortunio e operazione: un anno di stop, niente Inter

Per Schuurs le notizie che arrivano da Torino non sono assolutamente positive. Il calciatore lo scorso agosto si è sottoposto ad un intervento artroscopico a livello del ginocchio sinistro per cercare di accelerare i tempi di recupero dopo il brutto infortunio nello scorso campionato. Qualcosa, però, è andato storto. Il centrale continua a sentire dolore e non riesce a forzare. Questo allontana il suo rientro in campo. Si parla addirittura di 2025, ma c’è anche chi ipotizza un ritorno solamente la prossima stagione.

Non sicuramente una buona notizia per il Torino e per lo stesso Schuurs. L’olandese, infatti, aveva dimostrato di essere un giocatore di talento e di futuro avvenire. Su di lui aveva messo gli occhi anche l’Inter per rinforzare il reparto difensivo. Ora, però, la situazione è naturalmente cambiata.

Difficilmente i nerazzurri punteranno sul giocatore considerato che recuperare pienamente da questo infortunio non è mai semplice. Ora per il centrale l’obiettivo è quello di ritornare il campo e dimostrare le sue qualità e magari nel giro di qualche anno riprendersi quello che la sfortuna gli ha tolto.