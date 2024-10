Infortunio ed esami Zielinski: doppio annuncio ufficiale

Brutte notizie per Simone Inzaghi. Zielinski è uscito dal campo nel finale a causa di un problema muscolare. Ecco come sta il polacco

Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Zielinski. Il polacco è stato protagonista in positivo e in negativo contro la Croazia: prima il gol (il secondo in pochi giorni) e poi l’uscita dal campo per un problema fisico. I media locali hanno subito parlato di un possibile guaio muscolare visto che il centrocampista ha lasciato il terreno di gioco toccandosi il bicipite femorale.

Un problema che ha fatto subito scattare l’allarme ad Appiano Gentile. Nelle prossime ore il giocatore è atteso a Milano e sarà valutato dallo staff medico. La speranza da parte di Inzaghi è che non sia nulla di grave. Ma in casa nerazzurra preferiscono non sbilanciarsi e aspettare il suo rientro per avere un quadro più chiaro. Non è da escludere che tra oggi e domani Zielinski possa sottoporsi a degli esami strumentali per valutare meglio l’entità del problema.

Infortunio Zielinski: un doppio annuncio

Lo stop di Zielinski tiene in ansia l’Inter. Ricordiamo che il polacco già lo scorso agosto si era fermato per un altro problema muscolare con un’assenza di circa venti giorni. La speranza da parte di Inzaghi è che questa volta i tempi siano molto più brevi considerate anche le diverse partite che ci sono in programma nel prossimo lungo ciclo prima della sosta. E dalla Polonia sembrano arrivare delle rassicurazioni sulle condizioni del polacco.

Zielinski subito dopo la partita si è detto in parte ottimista sul problema fisico accusato nel finale del match contro la Croazia: “Ho sentito un piccolo fastidio. Speriamo che non sia nulla di grave e di essere subito a disposizione. Vedremo come si evolverà la situazione“.

Anche dal commissario tecnico biancorosso arrivano delle notizie positive sulle condizioni del centrocampista. “Ha dato una grande mano alla squadra. L’infortunio? Un problema piuttosto lieve. Non c’era motivo di prendere dei rischi e per questo motivo l’ho sostituito“, ha detto Probierz.

La speranza è che si tratti di un semplice affaticamento muscolare o che il centrocampista si sia fermato in tempo. A questo punto la sua presenza contro la Roma è a forte rischio a prescindere dall’entità dell’infortunio. Inzaghi spera di poter contare su di lui nella sfida casalinga con la Juventus. Ma bisognerà attendere il suo ritorno per cercare di avere un quadro molto più chiaro sui tempi di recupero.