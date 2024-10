Blitz Juve, Inzaghi spiazzato: 40 milioni per strapparlo all’Inter

La Juve potrebbe essere pronta a un nuovo blitz per soffiare un obiettivo di mercato all’Inter: che cosa sta succedendo?

Non solo Milan Skriniar. Sul taccuino di Cristiano Giuntoli, per sostituire l’infortunato Bremer, potrebbe esserci anche il nome di un centrale accostato al club nerazzurro. Il blitz della Juve potrebbe seguire dinamiche già note, replicando cioè le azioni andate in scena l’inverno scorso per soffiare ad Ausilio e Marotta il cartellino di Tiago Djaló.

Il portoghese sembrava ormai già nelle mani dell’Inter come futuro colpo a zero, ma la Juve ha trovato un accordo con il Lille (3,6 milioni di base, che potrebbero salire a 5 milioni in base ai bonus) e poi con il giocatore (2,5 milioni a stagione) mandando così all’aria i progetti nerazzurri.

Alla fine, per Giuntoli e la Juve, l’azzardo non ha dato troppe soddisfazioni oltre a quella di aver infastidito i nerazzurri: Dialó si è visto pochissimo in campo, bocciato prima da Allegri e poi da Motta, ed è finito in prestito al Porto (con 40% dello stipendio pagato dai bianconeri), dove però non è ancora sceso in campo.

L’esigenza potrebbe comunque portare il club bianconero a ripetersi, buttandosi stavolta su Jonathan Tah, centrale del Leverkusen che piace (e non poco) anche all’Inter e che in tanti già accostano ai nerazzurri come possibile colpo a zero. Per Giuntoli si tratterebbe dunque di offrire ai tedeschi un cifra ridotta ma comunque utile come incasso, specie nella situazione in cui ci si è già arresi a perdere il giocatore a zero.

La Juve ruba il centrale all’Inter: blitz con il Leverkusen

La sfida potrebbe dunque giocarsi non solo sulle preferenze del giocatore ma anche per quanto riguarda le pretese del Bayer Leverkusen. L’Inter non ha intenzione di pagare per un obiettivo seguito solo in quanto possibile colpo a zero, anche perché non ha urgenza di inserire un altro difensore in rosa. La Juve, al contrario, ha necessità di aggiungere un centrale già a gennaio.

Il piano dell’Inter, in previsione dell’addio di uno tra de Vrij e Acerbi (o magari del doppio addio) strutturato appunto sull’ingaggio di un giocatore di profilo internazionale o di ottime prospettive a zero. Il nome più intrigante disponibile tra quelli in scadenza è appunto quello Tah, un nome gradito anche a Inzaghi. Ma la concorrenza della Juve potrebbe mandare all’aria l’intero progetto di Marotta.

Giuntoli dovrebbe però portare a termine almeno un’uscita. Non tanto per racimolare quanto richiesto dal Bayer (avendo tutto l’interesse a cederlo a gennaio, il club tedesco può chiedere anche meno di 5 milioni) quanto per pagare lo stipendio di Tah (che a quanto pare potrebbe puntare a prendere oltre i 5 milioni).

Capitolo Bertola: con 2 milioni la Juve proverà ad anticipare Inzaghi

Per la Juve la strada non è quindi così in discesa. Giuntoli ha varato un nuovo programma di abbattimento dei costi: bisogna abbassare necessariamente il monte ingaggi e rivolgersi a giocatori come Tah potrebbe far sballare i conti. Il ventottenne tedesco potrebbe infatti chiedere di essere pagato 5 milioni all’anno per quattro o cinque anni. E, per farlo, bisognerebbe mettere in conto un investimento di 40 milioni per l’ingaggio lordo.

Ed ecco perché Giuntoli potrebbe pure organizzarsi per un piano B. Un altro blitz, sulla carta meno complicato, ma che implicherebbe comunque qualche passo ben a tempo per pestare di nuovo i piedi a Marotta e Inzaghi: la Juve potrebbe rivolgersi a Nicolò Bertola dello Spezia. Il ragazzino è ormai sulla bocca di molti, dopo essersi messo in luce con ottime prestazioni in Serie B e con l’Under 21. Su di lui ci sono da tempo il Napoli e l’Inter. Nei mesi scorsi si erano già mossi Toro e Venezia.

Ora lo Spezia vorrebbe rinnovargli il contratto, dato che il centrale andrà in scadenza a giugno 2025. Ma il ragazzo sta tentennando, conscio di poter trovare un accordo con l’Inter. Senza rinnovo, non è esclusa una partenza a gennaio a prezzo scontato. E in questo caso potrebbe farsi appunto avanti la Juve, offrendo un paio di milioni ai liguri. Ma l’Inter, volendo, potrebbe pareggiare l’offerta, forte dei suoi buoni rapporti con il club di B, con il procuratore del ragazzo (Tinti) e della possibilità di poterlo lasciare in prestito fino a fine stagione in maglia bianca.