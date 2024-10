Inter-Barcellona all’improvviso: doppio affare da urlo

L’Inter inizia a guardare con attenzione al prossimo calciomercato. Ed è possibile un intreccio con il Barcellona. Ecco tutti i dettagli

Se a gennaio l’Inter non ha in programma di fare movimenti importanti, in estate i nerazzurri saranno protagonisti. L’idea di Oaktree è quella di portare a Milano giocatori in grado di poter alzare il livello della rosa. I nomi sul taccuino di Marotta sono diversi e su alcuni obiettivi il presidente nerazzurro si è mosso in anticipo per provare anticipare la concorrenza. Nonostante questo, non sarà comunque semplice riuscire a portarli alla corte di Inzaghi.

Intanto si parla di un possibile un intreccio di calciomercato con il Barcellona. I blaugrana, come i nerazzurri, daranno vita ad una vera e propria rivoluzione. Vedremo se le due squadre riusciranno a raggiungere i rispettivi obiettivi oppure alla fine saranno costretti a dare battaglia. La strada fino a giugno è assolutamente lunga, ma le sfide si stanno accendendo sin da ora.

🚨Salta la Roma e forse anche lo Young Boys. L’Inter proverà a recuperarlo almeno per il derby d’Italia con la Juve del 27 ottobre.#Zielinski #Inter #RomaInter pic.twitter.com/hZCLBYXrBY — Interlive (@interliveit) October 17, 2024

L’Inter durante il calciomercato estivo dovrà rinforzare principalmente l’attacco e la difesa. Sono questi i due reparti che vedranno le maggiori uscite e per questo motivo ci attendiamo un Marotta pronto a piazzare diversi colpi. In cima alla lista, come ormai sappiamo da tempo, ci sono due nomi. I profili piacciono da tempo anche se non sarà semplice arrivarci vista comunque la folta concorrenza.

Calciomercato Inter: è sfida al Barcellona, i dettagli

Su Tah e David, infatti, ci sono anche altre squadre importanti. Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, i due calciatori interessano particolarmente al Barcellona. I blaugrana avevano già fatto un tentativo in estate per l’attaccante canadese poi non andato a buon fine. Ed ora potrebbero comunque riprovarsi approfittando del contratto in scadenza. Stessa situazione anche per il difensore, che si libererà a zero dal Bayer Leverkusen al termine della stagione.

E l’Inter? I programmi dei nerazzurri non cambiano. Marotta continua a lavorare per raggiungere l’accordo con entrambi. Con David i contatti vanno avanti ormai da tempo e si spera di poter chiudere ancora prima della fine della stagione. Presto potrebbero essere intensificati le discussioni anche con il centrale in scadenza col Bayer. Il presidente nerazzurro spera di poter anticipare la concorrenza muovendosi sin da ora. Ma le altre squadre non mollano e ci attendiamo una doppia sfida di calciomercato tra il club di Oaktree, il Barcellona e tutti i club che hanno messo nel mirino questi giocatori, Juventus compresa.