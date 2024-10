Inter, blitz Oaktree in Arabia: già arrivata l’ufficialità

Missione in Arabia per Oaktree. Il fondo americano ha intenzione di continuare l’espansione strategica dei nerazzurri: ecco i dettagli

Non solo campo e calciomercato. Oaktree ha intenzione di far conoscere l’Inter nel resto del mondo e per questo motivo nelle scorse ore il fondo americano è stato protagonista di una missione in Arabia Saudita. L’obiettivo è quello di continuare l’espansione strategica dei nerazzurri. Questo consentirà anche di avere ulteriori entrate economiche da reinvestire sul mercato per rendere la squadra di Inzaghi ancora più forte.

La missione in Arabia è andata a buon fine ed è arrivata l’ufficialità di questo accordo. L’Inter, quindi, ha dato il suo avvio all’espansione strategia nel Paese saudita. Una scelta molto importante per far conoscere il proprio brand e aumentare il numero dei tifosi in quella zona. Intesa che consentirà alle casse nerazzurre di avere un aiuto economico non di poco conto tramite la vendita di magliette e di tutti gli oggetti che sono collegati al club.

L’impegno di Oaktree per l’Inter non è mai mancato. Il fondo americano ha avuto le idee chiare sin da subito ed ora lo sta dimostrando passando all’azione. Per riuscire a vincere tramite un’economia sostenibile bisogna allargare il raggio di azione e l’accordo firmato in Arabia Saudita ha proprio questo obiettivo.

Missione in Arabia di Oaktree: i dettagli

Come precisato dall’Inter nel comunicato, con l’ottenimento della licenza MISA i nerazzurri possono “operare a livello commerciale sul territorio. Il Club potrà estendere ulteriormente la presenza del proprio brand in Middle East e far crescere la propria fanbase dei tifosi. Allo stesso tempo, la società porterà nel Paese il proprio know-how, i valori, l’esperienza che caratterizza un club di calcio ai massimi livelli“.

Una occasione, quindi, molto importante per vedere aumentare le entrate e nello stesso tempo farsi conoscere ancora di più in Arabia, una zona che sta diventando sempre più centrale per l’Italia visto che la Supercoppa ormai da tempo si gioca in terra saudita.

L’accordo naturalmente porterà l’Inter in futuro a giocare anche amichevoli di spessore in Arabia Saudita la prossima estate. La Cina è ormai un ricordo molto lontano per l’Inter. Con Oaktree c’è stato anche un cambio di passo in questo senso ed ora il presente è proprio il Paese arabo dove il calcio italiano. è molto seguito anche grazie alla Supercoppa.